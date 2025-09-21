影／新竹市經國路重大車禍 轎車衝進工地車內乘客兩死兩傷 駕駛失蹤

今天凌晨3時許，新竹市經國路二段發生重大車禍，一輛載滿五人的銀色轎車，不明原因疑似逆向整輛車撞進一處建築工地，消防人員獲報到場，車上有兩人已失去生命跡象，另有兩人受傷，駕駛則失蹤，目前全案由警方調查、釐清，並確認相關人員身分。

據悉，該輛轎車上並未發現任何違禁品，該處工地深夜並無人施工，但轎車卻忽然衝入，車內其中一人甚至被拋飛車外，其餘人則由消防人員動員破壞剪救出，現場未發現駕駛。