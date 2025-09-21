已婚女中尉會2網友記大過 提告敗訴

快訊

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

已婚鄭姓女中尉夜不歸營，卻在營區廿一分鐘路程外的飯店連續約見兩名網友，海軍基隆後勤支援指揮部記她大過。鄭女提行政訴訟，主張因情緒低落才邀朋友到飯店聊天，不是外遇，且此事沒有被媒體披露，未影響軍譽。台北高等行政法院認為，部隊未恣意或濫用陸海空軍懲罰法、國軍軍風紀維護實施規定，判她敗訴。

鄭女從軍十多年，負責財務管理、後勤支援業務。去年三月十九日深夜至翌日凌晨，鄭女分別與兩名男網友在基隆一家飯店共處一室，基隆後勤支援指揮部原本核定懲處大過二次，國防部訴願決定撤銷處分，經過數次會議後，指揮部去年八月廿八日核定記大過一次。

鄭女提告表示，與父親、丈夫關係不睦，業務也不熟悉，才會邀朋友到飯店聊天，部隊只從監視器畫面就推定她「違反『不當情感』關係、未尊重性別互動分際」，解讀錯誤。她自認沒外遇，違失行為只是私人問題，也沒有被媒體報導，部隊卻機械式地用國軍人員違反性別分際懲罰，忽略個案差異，她難以信服。

指揮部表示，陸岸單位外散人員返營時間為外出當日晚上十二點，鄭女在訪談中也承認有使用交友軟體結識網友，並約「非友人」的男性見面。

經調查，鄭女十九日深夜十一點卅五分先與一名男子進入房間，翌日零點二分男子離去，緊接著零點十二分第二名男子進房，凌晨二點卅八分離開。

指揮部認為鄭女不顧已婚、軍職身分，在飯店走道被男性拍臀，超出互動界線，且這兩名男子也沒再與她聯繫，是「不尋常男性」。

北高行審理後認為，軍人負保衛國家安全、對外作戰任務，必須遵守軍紀並服從命令，不尊重性別互動分際已構成懲罰法應受懲罰事由，部隊的處分無違誤。北高行也指違反軍紀、影響軍譽無須要經新聞報導才算，鄭姓女中尉的主張不可採。

國軍 海軍

