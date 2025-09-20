聽新聞
台中大安死亡車禍 34歲騎士頭部撞擊轎車後門重創不治
台中市大安區南北六路與東西七路二段交叉路口，今傍晚5時20分發生死亡車禍，1輛轎車與機車在路口發生碰撞，造成一名機車騎士傷重不治，機車乘客、轎車駕駛輕傷，事故原因正由大甲警方調查釐清。
大甲警方指出，經查34歲劉姓男子騎乘普重機車，後座搭載30歲徐姓女子沿南北六路由北往南行駛；同時間45歲卓姓男子駕駛自小客車，沿東西七路二段由東往西行駛，兩車於該路口發生碰撞，普重機車駕駛頭撞擊自小客車右後門。
車禍發生後，劉男因頭部重創及多處擦傷，送大甲李綜合醫院急救，晚間6時19分許宣告不治。徐姓乘客則受傷送醫，暫無生命危險；自小客車卓姓駕駛手腳擦挫傷。
警方表示，肇事雙方經警方實施酒測結果，自小客車卓姓駕駛呼氣酒測值為零，劉姓騎士則將待檢方核准後進行抽血鑑定，警方將釐清詳細肇事經過，事故原因仍待進一步分析，後續將由交通大隊釐清肇事責任。
