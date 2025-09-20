快訊

影／三峽山區民宅遭大火吞噬 火舌近3樓高！高齡夫妻急逃生

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市三峽插角山區1處獨棟民宅今晚遭大火吞噬，火舌向上竄出，一度近3樓高，屋主為1對高齡夫妻急忙逃生，但整棟房屋已全燒毀，確實起火原因有待進一步調查。

新北市消防局今晚6時許獲報，三峽區插角輛20山區發生住宅火警，已有明顯火煙冒出，調派各式消防車共20輛前往搶救，消防人車趕抵到場，發現起火地點為獨棟民宅，大火已全面燃燒，整棟民宅入一片火海，火舌向上竄升近3層樓高，立即佈署多條水線全面搶救。

屋主為楊姓夫妻2人，發現住處發生火警，但火勢太大無法自行撲滅，已自行逃出。據了解，高齡82歲的楊姓屋主疑因年紀稍長，煮菜不慎忘記關火導致引發火災，所幸2人及時逃出，無人員受傷，但確實起火原因仍有待調查釐清。

新北市三峽插角山區1處獨棟民宅今晚遭大火吞噬，火舌向上竄出，一度近3樓高，屋主為1對高齡夫妻急忙逃生，但整棟房屋已全燒毀。記者王長鼎／翻攝
