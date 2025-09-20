海象突變！金門籍漁船擱淺北碇 海巡、駐軍聯手救援

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

1艘金門籍「金O一」漁船昨日15時35分在北碇島礁石群擱淺，船上僅郭姓船長1人，北碇駐軍除立即派員救援，並通報海巡隊派艇協助，巡防艇於17時許順利自北碇礁石區接駁遇險漁民並送回復國墩漁港。

據了解，郭姓漁民昨日下午14時30分許駕乘「金」船自復國墩漁港出港，前往北碇海域作業，15時過後海面突起風浪並下起大雷雨，郭民評估小漁船已難敵風浪，若繼續作業或強行返港均有翻船之虞，因此決定將漁船開往北碇島擱淺求生。

北碇駐軍海哨發現「金」擱淺後立即派員將郭男救援上島，並為其處理身上擦傷、提供熱食與衣物保暖:金門海巡隊接獲通報後也立即出動CP-1031艇前往應處，並於17時許將郭民接駁上艇，送返復國墩漁港，因郭男身上僅受擦傷，無生命危險，且傷勢已獲駐軍初步檢傷與包紮，不願就醫選擇自行返家。

海巡署呼籲，近期正值颱風季節，海象不穩，提醒漁民從事海上作業時務必密切注意天候變化，出港前確認船舶設備與安全措施，並隨時關注颱風動態，以確保自身與船舶安全。民眾從事各項親水活動務必注意潮汐變化，做好安全防護措施，民眾對於海上遇有急難救助事件，可撥打海巡服務專線「118」。

金門籍郭姓漁民昨日下午14時30分許駕乘「金」船擱淺北碇島，好在北碇駐軍與金門海巡隊聯手救援。圖／金門海巡隊提供
金門籍郭姓漁民昨日下午14時30分許駕乘「金」船擱淺北碇島，好在北碇駐軍與金門海巡隊聯手救援。圖／金門海巡隊提供
金門籍郭姓漁民昨日下午14時30分許駕乘「金」船擱淺北碇島，好在北碇駐軍與金門海巡隊聯手救援。圖／金門海巡隊提供
金門籍郭姓漁民昨日下午14時30分許駕乘「金」船擱淺北碇島，好在北碇駐軍與金門海巡隊聯手救援。圖／金門海巡隊提供

