快訊

台電急搶修！北市大安區365戶傍晚突停電 11戶深夜這時才復電

高雄豪宅傳流血衝突「保全持剪刀猛刺」 1男1女濺血送醫急救

大陸為何讓步？CNN分析習近平用TikTok當籌碼「有更重要的事要做」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／桃園貨車自撞分隔島側躺路中 男駕駛受困流血緊急送醫

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

王姓男子今午駕駛小貨車行經桃園市桃園區國際路二段，疑因操作不當自撞中央分隔島，導致車輛向右翻覆橫躺近力行路口，造成王男身體多處擦傷，意識清楚，消防救難員協助脫困後送醫治療，桃園警分局交通中隊已介入調查，初步排除酒駕可能，肇事責任待調查。

119勤指中心今午2時43分據報，位於桃園區國際路二段近力行路口，有輛中型貨車自撞安全島發生事故，立刻派出第一救災救護大隊桃園分隊2輛消防車、1輛救護車共7名救難救護人員前往馳援。

消防局說，到場發現31歲王姓男子受困駕駛座內動彈不得，脫困後由救護人員給予止血、包紮，王男意識清楚，由桃園分隊救護車送往敏盛醫院。

桃園警分局交通中隊分隊長薛嘉凱則說，王男駕駛小貨車沿著國際路往力行路方向行駛，因操作不當自行撞擊中央分隔島後車輛翻覆，王男身體多處擦傷，警方據報趕抵現場協助就醫，經實施酒測，王男酒測值為零，後續肇事責任由警方釐清中。

桃園警方呼籲，汽機車駕駛人上路前應熟悉車輛操作方式，以避免發生事故。

王姓男子駕駛小貨車今天下午２時餘沿桃園區國際路二段往力行路口行駛時，疑操作不當自撞分隔島後向右翻覆側躺路中。照／桃園警方提供
王姓男子駕駛小貨車今天下午２時餘沿桃園區國際路二段往力行路口行駛時，疑操作不當自撞分隔島後向右翻覆側躺路中。照／桃園警方提供
王姓男子駕駛小貨車今天下午２時餘沿桃園區國際路二段往力行路口行駛時，疑操作不當自撞分隔島後向右翻覆側躺路中。照／桃園警方提供
王姓男子駕駛小貨車今天下午２時餘沿桃園區國際路二段往力行路口行駛時，疑操作不當自撞分隔島後向右翻覆側躺路中。照／桃園警方提供
王姓男子駕駛小貨車今天下午２時餘沿桃園區國際路二段往力行路口行駛時，疑操作不當自撞分隔島後向右翻覆側躺路中。照／桃園警方提供
王姓男子駕駛小貨車今天下午２時餘沿桃園區國際路二段往力行路口行駛時，疑操作不當自撞分隔島後向右翻覆側躺路中。照／桃園警方提供
王姓男子駕駛小貨車今天下午２時餘沿桃園區國際路二段往力行路口行駛時，疑操作不當自撞分隔島後向右翻覆側躺路中。照／桃園消防局提供
王姓男子駕駛小貨車今天下午２時餘沿桃園區國際路二段往力行路口行駛時，疑操作不當自撞分隔島後向右翻覆側躺路中。照／桃園消防局提供
王姓男子駕駛小貨車今天下午２時餘沿桃園區國際路二段往力行路口行駛時，疑操作不當自撞分隔島後向右翻覆側躺路中。照／桃園警方提供
王姓男子駕駛小貨車今天下午２時餘沿桃園區國際路二段往力行路口行駛時，疑操作不當自撞分隔島後向右翻覆側躺路中。照／桃園警方提供

桃園 自撞

延伸閱讀

YouTuber東眼山錄美景…Gopro裸男討合照 山友罵：雙北桃園橫行

桃園清潔隊員涉收賄為業者違法清運 檢起訴3人

旅行不怕荷包大失血！168inn聰明旅行專屬折扣碼 幫你省到心花開

影／黃國昌現身桃園 張善政同台挺「藍白合」：最好夥伴

相關新聞

影／桃園貨車自撞分隔島側躺路中 男駕駛受困流血緊急送醫

王姓男子今午駕駛小貨車行經桃園市桃園區國際路二段，疑因操作不當自撞中央分隔島，導致車輛向右翻覆橫躺近力行路口，造成王男身...

他入住療養院性侵女病友遭判5年6月 3年後又失控打人

新北市八里療養院一名楊姓男病患，曾因2020年性侵院內女病友遭判刑5年6月確定，未料3年後因懷疑同院李姓男病友「一直盯著...

海象突變！金門籍漁船擱淺北碇 海巡、駐軍聯手救援

1艘金門籍「金O一」漁船昨日15時35分在北碇島礁石群擱淺，船上僅郭姓船長1人，北碇駐軍除立即派員救援，並通報海巡隊派艇...

影／台62甲雙向濃煙！資源回收車起火 道路秒變垃圾場急滅火

一輛資源回收車今天下午2點多開到台62甲線往台北方向時，駕駛發現後車斗突然冒煙，趕緊停在匝道叉路口，並馬上倒出大量垃圾，...

影／鬼月倒數第2天…高雄殯儀館電梯故障24人受困 民眾毛骨悚然

鬼月鬼門關倒數第2天，高雄市立殯儀館冷凍寄棺大樓的電梯今天上午7時突故障卡住，致電梯內24名民眾受困，由於鬼月加上地點在...

東豐鐵橋2輛電輔自行車發生碰撞 警強調微電二輪車則禁止載人

台中市石岡區東豐鐵橋上午發生兩輛電動輔助自行車交通事故，53歲劉男載其子騎乘電動自行車，由東勢往豐原方向行駛，於東豐鐵橋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。