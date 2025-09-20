影／桃園貨車自撞分隔島側躺路中 男駕駛受困流血緊急送醫

王姓男子今午駕駛小貨車行經桃園市桃園區國際路二段，疑因操作不當自撞中央分隔島，導致車輛向右翻覆橫躺近力行路口，造成王男身體多處擦傷，意識清楚，消防救難員協助脫困後送醫治療，桃園警分局交通中隊已介入調查，初步排除酒駕可能，肇事責任待調查。

119勤指中心今午2時43分據報，位於桃園區國際路二段近力行路口，有輛中型貨車自撞安全島發生事故，立刻派出第一救災救護大隊桃園分隊2輛消防車、1輛救護車共7名救難救護人員前往馳援。

消防局說，到場發現31歲王姓男子受困駕駛座內動彈不得，脫困後由救護人員給予止血、包紮，王男意識清楚，由桃園分隊救護車送往敏盛醫院。

桃園警分局交通中隊分隊長薛嘉凱則說，王男駕駛小貨車沿著國際路往力行路方向行駛，因操作不當自行撞擊中央分隔島後車輛翻覆，王男身體多處擦傷，警方據報趕抵現場協助就醫，經實施酒測，王男酒測值為零，後續肇事責任由警方釐清中。

桃園警方呼籲，汽機車駕駛人上路前應熟悉車輛操作方式，以避免發生事故。