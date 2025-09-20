他入住療養院性侵女病友遭判5年6月 3年後又失控打人

新北市八里療養院一名楊姓男病患，曾因2020年性侵院內女病友遭判刑5年6月確定，未料3年後因懷疑同院李姓男病友「一直盯著他看」，情緒失控連續兩度攻擊對方，趁對方刷牙時從後攻擊後腦勺。士林地院審理，依傷害罪判處楊男應執行有期徒刑5月，可易科罰金；民事部分近日判決出爐，須賠償李男精神慰撫金5萬元。

判決指出，楊、李二人素不相識，均為衛福部八里療養院病患。2023年5月18日下午4時許，楊男在病房大廳看電視時，懷疑李男「一直盯著他看」，情緒激動，先推落李男放在桌子上的書本後推倒桌子，接著徒手毆打對方臉部，雙方扭打後被護理師分開。

楊男疑不罷休，當晚8時許又在廁所撞見李男，趁他刷牙時從背後擊打後腦勺隨即逃離，李男下意識追出兩人再度拉扯，期間楊男以腳踹對方，最後李男因自摔才結束衝突。

李男當日送醫驗傷，診斷為左手中指脫臼、眼瞼及手部挫擦傷、大腳趾趾甲受損，後續又被確診「左中指伸指肌腱功能障礙」，需長期治療。士林地檢署依傷害罪起訴楊男。

法院依楊男聲請，委託淡水馬偕醫院鑑定他案發時的精神狀態，楊男案發時患有情感思覺失調症與身體臆形症，在病房大廳第一次衝突時可能受影響，誤認遭惡意攻擊而失控，是想回應對方的不友善，自身的控制能力顯著減低，但晚間廁所攻擊具有部分計畫性，包括從後方攻擊、不在現場停留等，當時保有相當控制能力。

鑑定報告也指出，楊男經一年住院治療後情況穩定，治療配合度佳，無明顯暴力或自傷風險，建議維持門診及社區治療，無須全日住院。

法院審酌，精神鑑定由具專業資格的機關依程序完成，方法與論理過程均無瑕疵，意見可信，認定楊男第一次在大廳的行為可依法減刑，但第二次廁所攻擊則屬另起犯意，兩起行為分論併罰。

法院斟酌楊男精神狀況、傷勢結果、犯後態度及經濟情況，分別判處2月及4月徒刑，合併應執行5月徒刑，易科罰金以每日1000元計算。

法院也參考鑑定報告意見，認定楊男無再犯或危害公共安全之虞，未宣告監護處分。

民事求償近日判決出爐，李男主張傷勢導致心神不寧、無法專心準備考試，請求80萬元慰撫金，法院考量雙方身分背景、經濟能力及精神痛苦程度，認為金額過高，酌減為5萬元較為適當，並自2024年7月30日起按年息5%計算遲延利息。