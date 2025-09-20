西門町男店員擦玻璃不慎落地幸無礙 警消協助送醫

快訊

中央社／ 台北20日電

西門町昨發生1起意外，20幾歲玩具公仔店男店員爬至2樓外擦拭玻璃，不慎掉落至1樓地面。警消到場後協助傷者送醫，男店員送醫前意識清楚，僅腰部疼痛。

依台北市警消今天提供訊息，19日中午12時38分獲報，西門町漢中街內有1起救護案，民眾報案稱1名男子從2樓掉落至1樓，獲報後通知救護車及派員警到場了解狀況。

警消到場發現1名身穿短衣短褲的男子躺臥地下，隨即動用器具把人送醫，20多歲男性傷者送醫前意識清醒，右側腰部有疼痛感，無明顯外傷。

依轄區警方提供訊息，此名約20幾歲男性傷者案發當時從室內爬至2樓外側，準備擦拭外牆玻璃時，不慎跌落1樓地面，釀成意外。

警方說，因正值中午吃飯時間，加上西門町原本就有許多遊客，男子掉落地面當下，引發民眾驚呼；初步調查純屬意外。

