影／台62甲雙向濃煙！資源回收車起火 道路秒變垃圾場急滅火
一輛資源回收車今天下午2點多開到台62甲線往台北方向時，駕駛發現後車斗突然冒煙，趕緊停在匝道叉路口，並馬上倒出大量垃圾，瞬間冒出大量濃煙，雙向車道都受影響，消防人員趕至滅火。
新北市消防局下午2點接獲報案，台62甲線新北、基隆段交界處附近有火燒車，新北、基隆消防車都趕至現場，發現一輛資源回收車載運的回收物起火燃燒，已把回收物全部倒出來，冒出濃煙燃燒。
台62甲線道路上有如垃圾場，消防人員拉水線射水灌救，警方到場交通管制交通。
資源回收車駕駛表示，車內載運回收物，他發現冒煙將大量的垃圾倒置在62線甲道路上。火勢目前已經撲滅，正在殘火處理，清除垃圾。懷疑可能載運有易燃物品起火，還要調查釐清。
