快訊

怒槌背板！不滿未受辯論邀請 卓伯源數度闖會場畫面曝光

墊片「消失」疑雲 興達電廠爆炸僅台電有責？地方將矛頭指向2公司

淡出演藝圈20年 53歲美魔女「東京擁3房」當包租婆…小鮮肉求加Line

聽新聞
0:00 / 0:00

影／鬼月倒數第2天…高雄殯儀館電梯故障24人受困 民眾毛骨悚然

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

鬼月鬼門關倒數第2天，高雄市殯儀館冷凍寄棺大樓的電梯今天上午7時突故障卡住，致電梯內24名民眾受困，由於鬼月加上地點在殯儀館，讓人感覺心裡「毛毛的」，6名消防員出動救援，讓眾人鬆一口氣，研判載10人貨梯載了24人超載所致。

位於高雄市立殯儀館寄棺大樓有兩處電梯，今天上午7時1分許其中一處電梯突然發生故障，當時電梯內有24人受困，消防局獲報出動2車6人前往救援。

由於農曆7月鬼門關只剩2天，加上電梯受困地點位於殯儀館，讓電梯內受困民眾一陣毛骨悚然，心裡不是滋味，只能冒汗等待消防員救援。

後在電梯公司協助下，消防員順利救出受困的24人，研判該部電梯是運送棺木及治葬用品的貨梯，最多能載10人、載重1500公斤，因嚴重超載，才導致電梯卡住，虛驚一場。

事實上，殯葬處在電梯內外都有張貼告示，建議民眾走樓梯，並提醒每次僅限搭10人，以防止因超重導致電梯受困。

高雄市立殯儀館冷凍寄棺大樓的電梯今天上午7時突故障卡住，致電梯內24名民眾受困，消防員到場救援。記者石秀華／翻攝
高雄市立殯儀館冷凍寄棺大樓的電梯今天上午7時突故障卡住，致電梯內24名民眾受困，消防員到場救援。記者石秀華／翻攝
高雄市立殯儀館冷凍寄棺大樓的電梯今天上午7時突故障卡住，致電梯內24名民眾受困，消防員到場救援。記者石秀華／翻攝
高雄市立殯儀館冷凍寄棺大樓的電梯今天上午7時突故障卡住，致電梯內24名民眾受困，消防員到場救援。記者石秀華／翻攝

電梯 殯儀館 消防員 殯葬處 高雄市

延伸閱讀

都更危老年均245件居六都之冠 北市奪都更暨危老重建團隊獎肯定

民進黨爭高雄市長 許智傑成立競總角逐盼高雄起飛

崇友接單旺 獲利衝高

府中站人行陸橋電梯意外 板橋區公所技工涉包庇、護航廠商遭訴

相關新聞

影／鬼月倒數第2天…高雄殯儀館電梯故障24人受困 民眾毛骨悚然

鬼月鬼門關倒數第2天，高雄市立殯儀館冷凍寄棺大樓的電梯今天上午7時突故障卡住，致電梯內24名民眾受困，由於鬼月加上地點在...

影／台62甲雙向濃煙！資源回收車起火 道路秒變垃圾場急滅火

一輛資源回收車今天下午2點多開到台62甲線往台北方向時，駕駛發現後車斗突然冒煙，趕緊停在匝道叉路口，並馬上倒出大量垃圾，...

東豐鐵橋2輛電輔自行車發生碰撞 警強調微電二輪車則禁止載人

台中市石岡區東豐鐵橋上午發生兩輛電動輔助自行車交通事故，53歲劉男載其子騎乘電動自行車，由東勢往豐原方向行駛，於東豐鐵橋...

嘉義縣水上鄉鋼鐵廠意外 43歲越南移工維修屋頂墜樓亡

嘉義縣水上鄉一間鋼鐵公司昨天傳意外，43歲陳姓越南籍移工受雇主指示維修屋頂，疑似沒有防護措施直接爬上屋頂，不慎踩空摔落跌...

女子私自離院迷途 家人與龜山警攜手及時找回

9月18日上午，一名正在榮民醫院接受治療的44歲女性病患突然離開醫院園區，疑似徒步往附近山區方向。家屬發現後立即向桃園警方報案，並在社群平台請求網友協助尋人。

嘉義七旬翁開車要到朴子 「這裡是台南」被警尋獲自己也嚇一跳

嘉義縣70多歲張姓老翁昨下午5時自太保住處開車外出，向家人表示要到朴子，沒想到開到迷路，家人發現他失聯報警協尋，直至晚間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。