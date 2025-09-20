影／鬼月倒數第2天…高雄殯儀館電梯故障24人受困 民眾毛骨悚然

鬼月鬼門關倒數第2天，高雄市立殯儀館冷凍寄棺大樓的電梯今天上午7時突故障卡住，致電梯內24名民眾受困，由於鬼月加上地點在殯儀館，讓人感覺心裡「毛毛的」，6名消防員出動救援，讓眾人鬆一口氣，研判載10人貨梯載了24人超載所致。

位於高雄市立殯儀館寄棺大樓有兩處電梯，今天上午7時1分許其中一處電梯突然發生故障，當時電梯內有24人受困，消防局獲報出動2車6人前往救援。

由於農曆7月鬼門關只剩2天，加上電梯受困地點位於殯儀館，讓電梯內受困民眾一陣毛骨悚然，心裡不是滋味，只能冒汗等待消防員救援。

後在電梯公司協助下，消防員順利救出受困的24人，研判該部電梯是運送棺木及治葬用品的貨梯，最多能載10人、載重1500公斤，因嚴重超載，才導致電梯卡住，虛驚一場。

事實上，殯葬處在電梯內外都有張貼告示，建議民眾走樓梯，並提醒每次僅限搭10人，以防止因超重導致電梯受困。