東豐鐵橋2輛電輔自行車發生碰撞 警強調微電二輪車則禁止載人

台中市石岡區東豐鐵橋上午發生兩輛電動輔助自行車交通事故，53歲劉男載其子騎乘電動自行車，由東勢往豐原方向行駛，於東豐鐵橋7公里處迴轉欲返往東勢方向時，與38歲陳女同樣騎乘電動自行車，承載姪子由東勢往豐原方向直行發生碰撞，事故發生後，均由警消送往部豐原醫院治療，所幸皆無生命危險，後續事故責任將由交通小隊進一步釐清。

東勢分局指出，今天上午10時24分許，53歲劉男與38歲陳女同樣騎乘電動輔助自行車載人，在迴轉處碰撞後，造成劉男與其子雙腳擦挫傷；陳女左手骨折、雙腳擦挫傷，其姪子則雙腳擦挫傷，警方到場時，雙方車輛已移動，遂先行拍照存證，並於醫院進行酒測，結果雙方均為零。

警方呼籲，民眾騎乘自行車及電動輔助自行車應遵守交通規則，目前交通法規規定，電動輔助自行車雖可搭載符合規定的幼童，但須加裝檢驗合格的兒童安全座椅，且幼童需為1歲以上、6歲以下，體重未達22公斤，迴轉或轉彎時務必注意來車，避免憾事發生。

警方並強調，電動自行車（現稱為「微型電動二輪車」）則完全禁止載人，違者將處以罰鍰。