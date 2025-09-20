快訊

東豐鐵橋2輛電輔自行車發生碰撞 警強調微電二輪車則禁止載人

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市石岡區東豐鐵橋上午發生兩輛電動輔助自行車交通事故，53歲劉男載其子騎乘電動自行車，由東勢往豐原方向行駛，於東豐鐵橋7公里處迴轉欲返往東勢方向時，與38歲陳女同樣騎乘電動自行車，承載姪子由東勢往豐原方向直行發生碰撞，事故發生後，均由警消送往部豐原醫院治療，所幸皆無生命危險，後續事故責任將由交通小隊進一步釐清。

東勢分局指出，今天上午10時24分許，53歲劉男與38歲陳女同樣騎乘電動輔助自行車載人，在迴轉處碰撞後，造成劉男與其子雙腳擦挫傷；陳女左手骨折、雙腳擦挫傷，其姪子則雙腳擦挫傷，警方到場時，雙方車輛已移動，遂先行拍照存證，並於醫院進行酒測，結果雙方均為零。

警方呼籲，民眾騎乘自行車及電動輔助自行車應遵守交通規則，目前交通法規規定，電動輔助自行車雖可搭載符合規定的幼童，但須加裝檢驗合格的兒童安全座椅，且幼童需為1歲以上、6歲以下，體重未達22公斤，迴轉或轉彎時務必注意來車，避免憾事發生。

警方並強調，電動自行車（現稱為「微型電動二輪車」）則完全禁止載人，違者將處以罰鍰。

石岡區東豐鐵橋上午發生兩輛電動輔助自行車交通事故，4人均送往部豐原醫院治療無生命危險。圖／東勢分局提供
石岡區東豐鐵橋上午發生兩輛電動輔助自行車交通事故，4人均送往部豐原醫院治療無生命危險。圖／東勢分局提供
石岡區東豐鐵橋上午發生兩輛電動輔助自行車交通事故，4人均送往部豐原醫院治療無生命危險。圖／東勢分局提供
石岡區東豐鐵橋上午發生兩輛電動輔助自行車交通事故，4人均送往部豐原醫院治療無生命危險。圖／東勢分局提供

豐原 交通事故 電動自行車

相關新聞

影／鬼月倒數第2天…高雄殯儀館電梯故障24人受困 民眾毛骨悚然

鬼月鬼門關倒數第2天，高雄市立殯儀館冷凍寄棺大樓的電梯今天上午7時突故障卡住，致電梯內24名民眾受困，由於鬼月加上地點在...

影／台62甲雙向濃煙！資源回收車起火 道路秒變垃圾場急滅火

一輛資源回收車今天下午2點多開到台62甲線往台北方向時，駕駛發現後車斗突然冒煙，趕緊停在匝道叉路口，並馬上倒出大量垃圾，...

東豐鐵橋2輛電輔自行車發生碰撞 警強調微電二輪車則禁止載人

台中市石岡區東豐鐵橋上午發生兩輛電動輔助自行車交通事故，53歲劉男載其子騎乘電動自行車，由東勢往豐原方向行駛，於東豐鐵橋...

嘉義縣水上鄉鋼鐵廠意外 43歲越南移工維修屋頂墜樓亡

嘉義縣水上鄉一間鋼鐵公司昨天傳意外，43歲陳姓越南籍移工受雇主指示維修屋頂，疑似沒有防護措施直接爬上屋頂，不慎踩空摔落跌...

女子私自離院迷途 家人與龜山警攜手及時找回

9月18日上午，一名正在榮民醫院接受治療的44歲女性病患突然離開醫院園區，疑似徒步往附近山區方向。家屬發現後立即向桃園警方報案，並在社群平台請求網友協助尋人。

嘉義七旬翁開車要到朴子 「這裡是台南」被警尋獲自己也嚇一跳

嘉義縣70多歲張姓老翁昨下午5時自太保住處開車外出，向家人表示要到朴子，沒想到開到迷路，家人發現他失聯報警協尋，直至晚間...

