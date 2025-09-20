嘉義縣水上鄉鋼鐵廠意外 43歲越南移工維修屋頂墜樓亡

嘉義縣水上鄉一間鋼鐵公司昨天傳意外，43歲陳姓越南籍移工受雇主指示維修屋頂，疑似沒有防護措施直接爬上屋頂，不慎踩空摔落跌落地面，頭破血流失去意識，雇主及另名移工開車將他送醫搶救，仍因傷重宣告不治，縣府勞青處介入調查，釐清雇主責任。

據了解，43歲陳姓移工昨早進公司，徐姓雇主指派他維修屋頂，陳姓移工爬上屋頂，疑似沒有防護措施，施工時不慎踩空摔落，重摔跌落地面，徐姓雇主為他CPR，並與另名黎姓移工開車送他至嘉義聖馬爾定醫院急救，但陳姓移工傷勢過重，醫院搶救宣告不治。

檢方表示，陳姓男子維修屋頂不慎跌落，相驗死因判斷為高處墜落，導致左顱額顳頂部骨折變形、左下肢骨折，嚴重創傷死亡；死亡方式為意外。因陳姓移工為越南籍人士，將待死者家屬提供公證後委託文件，再為發交。