女子私自離院迷途 家人與龜山警攜手及時找回
9月18日上午，一名正在榮民醫院接受治療的44歲女性病患突然離開醫院園區，疑似徒步往附近山區方向。家屬發現後立即向桃園警方報案，並在社群平台請求網友協助尋人。
據悉，病患的姐姐今日上午開車沿路搜尋，於龜山區光峰路發現病患徒步行走且精神恍惚，喊叫也不聽。姐姐隨即一邊跟隨一邊撥打110求助，龜山派出所警員迅速到場，安撫後將病患帶回派出所休息，並協助取得其他兄姐聯絡方式。
隨後，女子其他家人陸續趕到派出所，順利將病患送回醫院接受治療。警方呼籲，家中若有精神狀態不佳的家人，應加強照顧與陪伴，以避免意外走失或發生危險。
本文章來自《桃園電子報》。原文：女子私自離院迷途 家人與龜山警攜手及時找回
