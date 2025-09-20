嘉義七旬翁開車要到朴子 「這裡是台南」被警尋獲自己也嚇一跳

嘉義縣70多歲張姓老翁昨下午5時自太保住處開車外出，向家人表示要到朴子，沒想到開到迷路，家人發現他失聯報警協尋，直至晚間10時，台南市警二分局員警在北區長榮與公園路口發現該車，張翁以為自己還在朴子，沒想到人已開到距家近70公里外台南，自己也嚇了一跳。

警方調查，張翁向家人表示，要到朴子晃晃，未料，他駕車離家後便失去聯繫，因他患有糖尿病，家人深怕發生意外，急忙前往嘉義縣水上分局太保分駐所報案協尋。

台南市警二分局南門派出所警員邱柏凱、吳宗懋接獲協尋通報後，立即追查他所駕轎車行蹤，晚間10時許在北區長榮與公園路口發現了該輛轎車，員警上前關心，發現駕駛正是張翁。

據了解，他當時精神有些不濟，一度以為自己還在嘉義朴子；當員警告知他已經開到台南市時，張翁自己也嚇了一跳。而他被尋獲地點距離其住家近70公里，且迷途在外約5個小時。

員警確認張翁身體狀況沒有大礙後，將他帶回派出所休息，同時聯繫家人前來接回；家人見到張翁平安無事，對員警積極熱心的協助再三致謝。