聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義七旬翁開車要到朴子 「這裡是台南」被警尋獲自己也嚇一跳
嘉義縣70多歲張姓老翁昨下午5時自太保住處開車外出，向家人表示要到朴子，沒想到開到迷路，家人發現他失聯報警協尋，直至晚間10時，台南市警二分局員警在北區長榮與公園路口發現該車，張翁以為自己還在朴子，沒想到人已開到距家近70公里外台南，自己也嚇了一跳。
警方調查，張翁向家人表示，要到朴子晃晃，未料，他駕車離家後便失去聯繫，因他患有糖尿病，家人深怕發生意外，急忙前往嘉義縣水上分局太保分駐所報案協尋。
台南市警二分局南門派出所警員邱柏凱、吳宗懋接獲協尋通報後，立即追查他所駕轎車行蹤，晚間10時許在北區長榮與公園路口發現了該輛轎車，員警上前關心，發現駕駛正是張翁。
據了解，他當時精神有些不濟，一度以為自己還在嘉義朴子；當員警告知他已經開到台南市時，張翁自己也嚇了一跳。而他被尋獲地點距離其住家近70公里，且迷途在外約5個小時。
員警確認張翁身體狀況沒有大礙後，將他帶回派出所休息，同時聯繫家人前來接回；家人見到張翁平安無事，對員警積極熱心的協助再三致謝。
二分局呼籲，家中有高齡長輩者，應多加關心其身心狀況；若長輩有開車習慣，可考慮在車上安裝衛星定位系統，或在手機中設定緊急聯絡人，以利在突發狀況時，能第一時間掌握行蹤，確保安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言