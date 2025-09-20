嘉義69歲婦人走在台19慢車道 遭後方機車撞飛傷重不治

嘉義縣朴子市南威府萬善廟前路口9月18日下午6時許發生嚴重車禍，69歲陳姓婦人走在台19線慢車道上，遭後方直行的機車猛力撞擊，當場被撞飛倒在地上，失去呼吸心跳，經緊急搶救仍宣告不治；機車騎士及乘客共2人輕傷，詳細肇事責任仍待警方釐清。

據了解，26歲陳姓男子載女友行經台19線慢車道，當時正在車道上直行，行經南威府萬善廟前路口，突然看見前方有一名婦人獨自走在車道上，反應不及直接撞上，連人帶車倒地受輕傷，陳男上前查看婦人傷勢嚴重，立即報警處理，將婦人送醫救治。

嘉義縣消防局表示，9月18日下午6時許獲報，朴子市南威府萬善廟前路口附近發生車禍案件，立即派遣分隊前往，抵達後回報現場為機車車禍，有1名女性傷者年約70歲，已無呼吸心跳，給予相關處置後，送往嘉義長庚醫院救治。陳姓婦人傷勢過重，當晚宣告不治。