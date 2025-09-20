聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義69歲婦人走在台19慢車道 遭後方機車撞飛傷重不治
嘉義縣朴子市南威府萬善廟前路口9月18日下午6時許發生嚴重車禍，69歲陳姓婦人走在台19線慢車道上，遭後方直行的機車猛力撞擊，當場被撞飛倒在地上，失去呼吸心跳，經緊急搶救仍宣告不治；機車騎士及乘客共2人輕傷，詳細肇事責任仍待警方釐清。
據了解，26歲陳姓男子載女友行經台19線慢車道，當時正在車道上直行，行經南威府萬善廟前路口，突然看見前方有一名婦人獨自走在車道上，反應不及直接撞上，連人帶車倒地受輕傷，陳男上前查看婦人傷勢嚴重，立即報警處理，將婦人送醫救治。
嘉義縣消防局表示，9月18日下午6時許獲報，朴子市南威府萬善廟前路口附近發生車禍案件，立即派遣分隊前往，抵達後回報現場為機車車禍，有1名女性傷者年約70歲，已無呼吸心跳，給予相關處置後，送往嘉義長庚醫院救治。陳姓婦人傷勢過重，當晚宣告不治。
警方表示，朴子市機車與行人車禍事故，陳姓男子疑未注意車前路況，陳姓婦人未緊靠道路右側行走，導致陳姓婦人傷勢嚴重，由救護人員送往嘉義長庚醫院急救，經急救無效死亡，呼籲用路人注意車前狀況，避免意外事件發生，詳細肇事責任仍待調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言