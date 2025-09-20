影／短短四天奪兩命…埔里路口成奪魂陷阱 騎士被撞飛慘死

馬路如虎口！南投縣埔里鎮短短數日內接連發生兩起死亡車禍，兩名機車騎士在設有交通號誌的路口喪命，現場一片狼藉。埔里警分局呼籲，駕駛人行經路口務必減速慢行，遵守號誌，切勿搶快，以免再添憾事。

第一起事故發生於9月12日清晨6時19分，地點在中正路與中正路978巷口。56歲徐姓男子騎車出巷時，與直行的王姓男子駕駛轎車迎面撞上，機車連人直接被撞飛，機車零件散落滿地，徐男則摔落數公尺外，場面怵目驚心。徐男當場失去生命跡象，雖送醫搶救仍宣告不治。

第二起事故發生於9月15日晚間6時26分，信義路與西安路一段交叉路口。33歲劉姓男子騎乘普重機左轉時，與對向直行的大型重機猛烈對撞，瞬間發生直角撞擊。劉男被撞飛倒地，送醫急救仍不治。事故現場車體殘骸散落滿地，路口一度陷入混亂。警方對大型重機駕駛酒測，結果顯示無酒精反應。