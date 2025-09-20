快訊

桃園死亡車禍！大貨車右轉撞上腳踏車 騎士傷重不治。圖：讀者提供

桃園區昨(19)日下午發生一起嚴重交通事故，地點位於文中路與大興西路一段路口。當時50歲林姓男子駕駛自用大貨車，沿文中路外側車道右轉進入大興西路，恰逢一名林姓腳踏車騎士正沿人行道通過行人穿越道直行，雙方不慎發生碰撞，導致騎士當場倒地重傷。

桃園死亡車禍！大貨車右轉撞上腳踏車 騎士傷重不治。圖：讀者提供

警方獲報後立即派員趕抵現場，並協助將傷者送往醫院急救，但因傷勢過重，仍於稍後宣告不治。經初步檢測，大貨車駕駛酒測值為零，詳細肇事原因與責任目前由警方進一步調查與釐清。

警方提醒，路口是交通事故高風險熱點，駕駛人行經時應減速慢行，並注意大型車輛內輪差及視線死角，避免與行人、自行車發生危險情況。警方也呼籲用路人遵守交通規則，彼此禮讓，共同守護道路安全。

