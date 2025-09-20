工作上常找碴惹殺機…新莊男猛砍同事多刀 檢依殺人未遂起訴

不滿工作上常找碴惹殺機，新北市林姓男子今年7月底涉持美工刀揮砍朱姓同事多刀，致朱當場新北地檢署日前依殺人未遂罪嫌起訴；另張姓員警強勢壓制林逮人，不滿遭林男口出穢言辱罵，提告公然侮辱部分，檢方認為是衝突當下一時情緒激動用語，處分不起訴。

起訴指出，新北市新莊區45歲林男因不滿朱姓男同事平時常找碴，雙方多次發生口角，今年7月26日晚上7時許，林男因酒後情緒激動竟持1把藍色美工刀前往公司，見面二話不說便朝朱男頭、大腿等部位猛砍後逃逸。

林男與朱男都是新莊區中華路1間瓦斯行員工，林男疑因不滿朱男在工作上不斷找碴，2人因此曾爆發多次激烈口角，案發當晚，林男喝酒後越想越氣，涉持美工刀前往瓦斯行欲找朱男理論，看到人竟未發一語直接掏出預藏的美工刀朝朱男頭部、右大腿及臀部猛揮，朱男猝不及防遭砍數刀渾身是血跌坐在地，林男行凶後隨即逃逸。

新莊警獲報立即叫救護車將朱男送醫，隨後調閱監視器追查掌握林男行蹤，案發不到20分鐘在新莊區中港路將林男壓制逮捕，過程中林男不僅奮力試圖掙脫還口出穢言辱罵員警員，導致張姓警員輕微受傷。