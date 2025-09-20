聽新聞
0:00 / 0:00
影／疑抽菸未熄…基隆中正路一早火警疏散20多人 住戶驚逃：煙好大
基隆市中正路105巷一棟5樓民宅，今天上6時26分發生火警，從1樓竄出濃煙，往上延燒，住戶多人睡夢中逃生，傳出有多人受困，消防人員逐樓搜救，到上午7時30分，5層樓都搜索完，疏散、救出20多人，有的輕微嗆到，都沒有送醫。
消防局出動仁愛、信二、七堵、港消東岸分隊等大批消人車前往救援。住戶說，濃煙很大，一開始其他樓層傳出還有人未逃出疑受困，消防人員逐層各戶搜尋，並一一向其他樓樓層住戶確認人數。
到上午7時30分，5層樓都搜索完，疏散、救出20多人，有的輕微嗆到，都沒有送醫。目前火勢撲滅，正在排煙中。
一名住戶說，他困在陽台，後來消防人員協助脫困。警方到場了解，疑1樓有人抽菸引起，還要進一步調查。1樓的住戶也逃出來，他受訪說，原以為熄滅了，可能又復燃起來。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言