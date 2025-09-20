影／疑抽菸未熄…基隆中正路一早火警疏散20多人 住戶驚逃：煙好大

基隆市中正路105巷一棟5樓民宅，今天上6時26分發生火警，從1樓竄出濃煙，往上延燒，住戶多人睡夢中逃生，傳出有多人受困，消防人員逐樓搜救，到上午7時30分，5層樓都搜索完，疏散、救出20多人，有的輕微嗆到，都沒有送醫。

消防局出動仁愛、信二、七堵、港消東岸分隊等大批消人車前往救援。住戶說，濃煙很大，一開始其他樓層傳出還有人未逃出疑受困，消防人員逐層各戶搜尋，並一一向其他樓樓層住戶確認人數。

到上午7時30分，5層樓都搜索完，疏散、救出20多人，有的輕微嗆到，都沒有送醫。目前火勢撲滅，正在排煙中。

一名住戶說，他困在陽台，後來消防人員協助脫困。警方到場了解，疑1樓有人抽菸引起，還要進一步調查。1樓的住戶也逃出來，他受訪說，原以為熄滅了，可能又復燃起來。