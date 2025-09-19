桃園路口驚悚車禍 腳踏車騎士遭預拌車輾壓OHCA送醫

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

位於桃園市桃園區文中、大興西路口重要聯絡要道，今天傍晚下班時刻發生腳踏車與水泥預拌車擦撞重大事故，騎士連人帶車被捲入車底下，傷勢極為嚴重，桃市消防局救護人員到場後，該名男子已外科OHCA，呈現心肺功能停止狀態，緊急送醫，肇事責任待釐清。

119勤指中心今天傍晚5時23分接獲民眾報案，表示位於桃園市桃園區文中路與大興西路口附近發生一起腳踏車捲入水泥預拌車底的嚴重車禍，立刻派出消防車1輛、救護車1輛，5名消防救難救護人員抵達。

救護人員到場時，騎士倒臥車輪下方，現場一度混亂，消防人員合力將人救出，並持續施作CPR與急救措施，隨後火速送醫。騎士年籍、身份尚待進一步釐清。

桃園分局交通中隊表示，事故地點位於桃園區車流量大且轉彎頻繁的主要路口，由於大型車輛轉彎視線死角廣，加上該路段尖峰時段車流繁忙，肇事原因及責任歸屬仍待警方進一步調查，釐清當時燈號狀況及雙方行車動線。

桃園警方呼籲，民眾騎乘單車或機車時，應盡量避開大型車輛死角，與其保持安全距離，並注意路口號誌與車流變化；大型車駕駛則務必放慢速度，轉彎時提高警覺，避免悲劇重演。

桃園市文中路與大興西路口今晚下班時間發生重大車禍，1輛腳踏車與水泥預拌車發生擦撞，不知姓名、年齡騎士被壓在車底，送醫搶救中。照／桃市消防局提供
桃園 救護人員

