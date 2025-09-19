擋到視線起口角？高雄遠百威秀遇恐嚇 男留言「可能有鮮血場」遭送辦

高雄大遠百威秀影城有人看「歌之王子殿下」電影，看到發生糾紛，竟然在網路社群，留言「可能有鮮血場在內」，引起警方注意，除了派員到影城外加強巡守，並循線查獲1名涉案男子，依恐嚇公眾罪嫌移送法辦。

據警方了解，涉案的張姓男子（27歲）今天到高雄大遠百威秀影城看電影，與其他觀眾為擋到觀賞視線問題發生口角，影城人員也曾勸他不要影響他人看電影，他生氣情緒激動，散場後離去。

後來有人在臉書發現有人在臉書留言「高雄威9/20、21、23這3天的場次最好小心了，可能有鮮血場在內」，民眾見到留言向110報案，轉報苓雅警分局查辦。

警方今天下午立即動員到大遠百威秀影城外加強巡守，並調閱相關監錄系統影像，才追出張姓男子涉案，今晚7時30分查獲張男到案，依恐嚇公眾罪嫌將全案移送法辦。