影／大喊要民眾別撿了！500多箱飲料掉滿地 司機吞3千元罰單

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

33歲魏姓男子今天上午6時駕駛貨運聯結車，行經基隆市安樂區基金二路一處彎道時，後載車廂門未關好，造成500多箱飲料、泡麵散落一地。不僅阻礙交通，還一度引發不少民眾撿拾，司機大喊請民眾不要再撿。警方對魏男開出3千元罰單

基隆市警第四分局調出監視器，發現魏男貨駕駛運聯結車今天上午6時許，經基金二路大武崙工業區附近時，因後載車車廂門未確實關妥，行經彎道時導致大量貨物掉落，四散占據路面，造成嚴重交通阻塞，所幸未造成人員傷亡。

警方排除事故後，依道路交通管理處罰條例對魏男開出3千元交通罰單，魏男向警方說，要開往不到1公里的裕隆倉儲，沒想到貨物過彎時掉落路面。

掉落的飲料多還完好，一開始有很多民眾來撿飲料，當時司機並沒有阻止，也未表達不同意，很多民眾拿袋子裝撿走，但後來貨運司機眼看愈來愈多人來撿，趕緊喊停，大喊「請民眾不要再撿了」。連結車後來開走，廠商請其他車輛來處理貨品，全部清走載回後，恢復交通。

環保局人員表示，清潔隊人員到場協助讓道路淨空，並移到路旁，因大批貨物掉落路邊阻道，環保局另將依廢棄物清理法開單告發司機。

安樂區定國里長徐寅禹說，上午6點多連結車的飲料貨品「飛出」路面，約有500多箱，阻礙道路，很多民眾撿飲料，十分危險，雖然掉落路邊，仍屬廠商的財產，任意撿拾如果廠商不同意就恐有觸法之虞，他當場請民眾不要再撿。

