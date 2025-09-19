想去海邊吹吹風…女子失業、離婚太鬱悶傳訊前夫 警這舉動超暖心

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

彭姓女子近日因離婚又遭公司裁員，情緒陷入低谷，昨晚傳了負面訊息給邵姓前夫，表示要去觀音海水浴場吹風散心，邵男擔心恐有不測，急忙報案協尋。大園警分局觀音分駐所據報海邊摸黑搜尋，終於在沙灘上找到神情恍惚的彭女，一陣好生安撫並通知家屬帶回。

大園分局說，觀音分駐所昨晚7時接獲邵姓民眾報案，指稱38歲的彭姓前妻心情不佳，突然傳了訊息說「要到觀音海水浴場吹風散心」，由於訊息內容滿滿都是負面情緒，邵男擔心彭女可能會發生意外，急忙向警方求救幫忙協尋。

警方獲報後，根據邵男提供的線索前往尋人，在海水浴場內摸黑來回搜尋，總算發現有名女子神情恍惚呆坐在沙灘上，見狀上前關心，確認此女就是通報協尋的彭姓女子。

彭女說，近來因為離婚加上剛被公司裁員，雙重打擊下令她心力交瘁，失去人生方向；員警得知展開溫情開導，鼓勵她不要輕言放棄，並提醒她仍有親友關心與支持。彭女在警方的溫情勸導下逐漸釋懷，露出微笑，隨後由邵姓前夫陪同返家休息。

警方呼籲，民眾若遭遇人生低潮，應尋求親友或專業協助，切勿獨自承受壓力，社會安全網的建立，需要大家共同關心與支持。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

彭姓女子離婚又失業心情鬱悶，昨晚跑到觀音海邊散心，邵姓前夫收到負能量訊息趕緊報警，大園警分局觀音分駐所在海邊來回摸黑搜尋，終於找到彭女，經過一番勸導，終於釋懷。記者陳恩惠／翻攝
彭姓女子離婚又失業心情鬱悶，昨晚跑到觀音海邊散心，邵姓前夫收到負能量訊息趕緊報警，大園警分局觀音分駐所在海邊來回摸黑搜尋，終於找到彭女，經過一番勸導，終於釋懷。記者陳恩惠／翻攝

