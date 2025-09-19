埔里版GTA上演！警察過肩摔制伏酒後鬧事男 追逆向機車帥翻網友

南投埔里鎮昨晚街頭熱鬧非凡，接連發生2起事件。一名機車騎士違規逆向不服取締遭警方追捕，沿途民眾化身啦啦隊助威；同時間，兩名男子酒後在KTV大打出手延伸至街頭，警方施以過肩摔制伏，網友直呼「埔里版GTA」，大讚警察霸氣十足。

晚間22時許，29歲郭姓男子與28歲馬姓男子在KTV同一包廂內飲酒唱歌時，因口角互潑酒液，引發激烈叫罵。爭執逐漸延伸到店外八德路街頭，巡邏員警發現兩人情緒失控，不聽勸阻，隨時可能動手。

警方立即施以柔道大外割，將兩人過肩摔壓制在地，隔離並帶回警局。事件中雙方未造成實際傷害，經詢後由家屬帶回。警方「依社會秩序維護法」妨害安寧秩序裁罰，並強調將持續加強夜間巡邏勤務，維護公共秩序。

同日晚間，埔里另一街道，一名機車騎士疑似違規逆向行駛，不服警方取締，警車一路尾隨追捕。沿途民眾站滿路邊，揮手、吶喊替警察加油，氣氛熱鬧如運動會現場。

最終警方成功攔停騎士並依法處理，並呼籲民眾遵守交通規則，遇警方取締應配合，以維護自身與公共安全。

兩起事件影片在網路瘋傳，吸引大量網友討論，不少人讚賞警方專業果斷的執法態度，「過肩摔真帥」、「埔里版GTA！」成為熱議話題。街頭臨場感與民眾熱情助威形成強烈對比，也讓警方即時制止暴力、維護秩序的畫面格外引人注目。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康