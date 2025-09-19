國道突飛來金屬鐵鉗插在擋風玻璃 男駕駛驚魂未定要收驚

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

昨天下午徐姓男子駕駛轎車行駛於國道號中山高速公路北上方向，途經嘉義262公里路段時，遭遇天外飛來的金屬鐵鉗，導致駕駛座前方的擋風玻璃被砸毀，車輛損毀。事發後，國道警方立即接獲報案展開調查，對掉落物來源進行追查。

國道公路警察局第四大隊調查，事故發生在昨天下午4時55分。當時，徐姓男子正駕駛轎車行駛於北向路段，突如其來的金屬鐵鉗砸中了車輛前方的擋風玻璃，幸運的是，他並未因此受傷，但車輛擋風玻璃已經破損，造成一定損害。

事後，徐姓男子網路發文表示，「這工具怎麼從那麼高的地方掉下來？是被丟的嗎？要丟得這麼大力才行。」事發後他已將鐵鉗交給警方進行指紋比對，並計畫修車「也要收驚」。

警方表示，已向相關單位申請調閱該路段的監控影像及電子收費系統資料，並比對追查掉落物的來源，以便進一步偵辦並查明事件的真相。警方強調，車主在運輸物品時，應確保貨物及機件牢固安置，避免掉落物品對他人安全造成威脅。

根據道路交通管理處罰條例規定，若因為車輛運送不當，導致物品或機件掉落並造成事故，肇事者將面臨罰款1萬2000元至1萬8000元，且如果事故導致他人受傷，還將吊扣其駕駛執照一年；若造成他人重傷或死亡，則會被吊銷駕駛執照，處罰十分嚴厲。國道警方再次呼籲所有駕駛人，務必小心謹慎，確保車輛上所有物品都穩固妥善放置，以免意外事故的發生，保障自己與他人的行車安全。

昨天下午，徐姓男子駕駛轎車行駛於國道號中山高速公路北上方向，途經嘉義262公里路段時，遭遇天外飛來的金屬鐵鉗，導致駕駛座前方的擋風玻璃被砸毀，車輛損毀。事發後，國道警方立即接獲報案展開調查，對掉落物來源進行追查。圖／國道警察局第四大隊提供
才致電女友說身體不適…高雄警官未到勤 同事驚見在租處已無呼吸

高雄市警新興分局蘇姓警官今天沒到勤上班，同事聯繫不上他，找去他租處，發現住處上鎖，找來他的女友開門，竟發現他躺在床上已經...

八點檔臨演涉縱火！北市文山區平房今早大火 8人受傷、通勤族嚇傻

台北市文山區木柵路三段一處平房，今天早晨7時許發生大火，平房火勢波及周邊共4棟房屋，造成8人受傷，其中7人因嗆傷送往萬芳...

