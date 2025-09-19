快訊

男騎重機北宜公路跑山 疑過彎跨越中線撞對向大貨車喪命

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

梁姓男子今騎黃牌重型機車走北宜公路跑山，疑過彎跨越中線撞上對向大貨車左前側，再連人帶車彈回路邊，整輛重機撞成一團廢鐵幾乎全毀，梁男傷重送醫搶救仍宣告不治。

新北市警方今天中午12時許獲報，新店區北宜路15.3公里處發生車禍，員警到場察看，發現騎乘321西西黃牌重型機車的梁姓男子（25歲）傷勢嚴重，由救護車送往新店慈濟醫院，經搶救至下午1時34分因傷重仍宣告不治。

據了解，王姓男子（52歲）為物流貨車司機，從桃園市中壢物流中心欲前往花蓮物流中心送貨，今天中午駕車行經新店區北宜公路15.3公里處，驚見騎重型機車往新店方向的梁男，疑似過彎時車速過快，跨越中央分向線，朝其大貨車衝過來，撞到貨車左前側，整輛車再連人帶車彈回路邊。

大貨車駕駛王男其酒測值為零，機車騎士男酒測值尚待抽血檢測。警方依現場撞擊及路面刮痕，初步研判肇因為重型機車跨越中央分向線所致，但詳細肇事原因仍有進一步調查釐清。

梁姓男子今騎黃牌重型機車走北宜公路跑山，疑過彎跨越中線撞上對向大貨車左前側，再連人帶車彈回路邊，整輛重機撞成一團廢鐵幾乎全毀，梁男傷重送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
車禍 重機 北宜公路

相關新聞

八點檔臨演涉縱火！北市文山區平房今早大火 8人受傷、通勤族嚇傻

台北市文山區木柵路三段一處平房，今天早晨7時許發生大火，平房火勢波及周邊共4棟房屋，造成8人受傷，其中7人因嗆傷送往萬芳...

才致電女友說身體不適…高雄警官未到勤 同事驚見在租處已無呼吸

高雄市警新興分局蘇姓警官今天沒到勤上班，同事聯繫不上他，找去他租處，發現住處上鎖，找來他的女友開門，竟發現他躺在床上已經...

男騎重機北宜公路跑山 疑過彎跨越中線撞對向大貨車喪命

梁姓男子今騎黃牌重型機車走北宜公路跑山，疑過彎跨越中線撞上對向大貨車左前側，再連人帶車彈回路邊，整輛重機撞成一團廢鐵幾乎...

桃園南崁溪詭異乳白色液體飄異味 豆干工廠竟是汙染源頭

桃園市環保局於今(19)日上午接獲民眾陳情，桃園區春日路1388巷有白色廢水流出，4名稽查人員立即趕赴現場稽查，火速循線追查，短短不到3小時內就成功揪出某豆干工廠為污染源。環保局查獲該公司未經...

桃園酒駕累犯再添15人 姓名、照片全公布

全國酒駕新法已於111年3月31日施行，桃園市交通事件裁決處依據酒駕新法規定，自同年5月9日起公告第一波酒駕累犯者姓名...

剛好有缺口！瑞芳男騎車轉彎自摔 跌落4米深排水溝吊掛送醫

43歲陳姓男子今天下午2點多，騎機車經過新北市瑞芳月眉路一處排水溝時，疑轉彎時摔落排水溝一處護欄缺口，掉到4公尺深溝底水...

