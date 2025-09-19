聽新聞
男騎重機北宜公路跑山 疑過彎跨越中線撞對向大貨車喪命
梁姓男子今騎黃牌重型機車走北宜公路跑山，疑過彎跨越中線撞上對向大貨車左前側，再連人帶車彈回路邊，整輛重機撞成一團廢鐵幾乎全毀，梁男傷重送醫搶救仍宣告不治。
新北市警方今天中午12時許獲報，新店區北宜路15.3公里處發生車禍，員警到場察看，發現騎乘321西西黃牌重型機車的梁姓男子（25歲）傷勢嚴重，由救護車送往新店慈濟醫院，經搶救至下午1時34分因傷重仍宣告不治。
據了解，王姓男子（52歲）為物流貨車司機，從桃園市中壢物流中心欲前往花蓮物流中心送貨，今天中午駕車行經新店區北宜公路15.3公里處，驚見騎重型機車往新店方向的梁男，疑似過彎時車速過快，跨越中央分向線，朝其大貨車衝過來，撞到貨車左前側，整輛車再連人帶車彈回路邊。
大貨車駕駛王男其酒測值為零，機車騎士男酒測值尚待抽血檢測。警方依現場撞擊及路面刮痕，初步研判肇因為重型機車跨越中央分向線所致，但詳細肇事原因仍有進一步調查釐清。
