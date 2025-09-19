八點檔臨演涉縱火！北市文山區平房今早大火 8人受傷、通勤族嚇傻

台北市文山區木柵路三段一處平房，今天早晨7時許發生大火，平房火勢波及周邊共4棟房屋，造成8人受傷，其中7人因嗆傷送往萬芳醫院急救。警方下午拘提起火房屋的趙姓屋主，認為他有縱火嫌疑，將依公共危險罪移送法辦。

據了解，57歲趙姓男子精神不穩定，有竊盜及縱火前科，曾擔任八點檔連續劇的臨時演員，他家周遭雜物堆積，平時有燒金紙、垃圾、衣物習慣；今年5月，他還變裝成女子，在文山區偷竊機車，最後被警方循線逮捕；昨天他在家門口焚燒垃圾，冒出濃煙遭路人報案，警方趕到現場關切，想不到今天住家就起大火。

台北市文山區木柵路三段102巷一處巷弄平房，今天早上7時許發生大火，大量濃煙與火光冒出，由於旁邊就是木柵國中，不少人正上班上學因此嚇一跳，急忙在網路呼籲用路人改道，不要妨害消防隊救災；有網友在臉書社團張貼照片，起火房屋隔壁鐵皮屋，兩名大人抱著兩個小孩在屋頂等待救援。消防隊經歷近一小時搶救，最後救下大人小孩並撲滅火勢。

有鄰居指稱屋主有縱火可能，火災發生後，屋主就失去蹤影，警方追查，發現他四處遊走，今天下午警方順利帶回趙姓屋主，目前正在釐清案情。

起火地點旁邊有窄小巷弄，堆放許多雜物，有網友表示聽到爆炸聲；消防隊7點半接獲報案後，立即派出指揮車4輛、消防車20輛、救護車4輛、人員70人到場救災；期間隊員救下兩男兩女的大人與小孩，意識清醒送萬芳醫院救治。消防局指出，起火原因還要火調科進一步調查。

起火點周邊鄰居證稱，趙男平常就在屋內外焚燒垃圾，警方調閱監視器，發現火災發生後，趙男在現場駐足觀看後離去，也沒有報案救火。趙男房屋起大火仍不以為意，案發後在台北市區遊走，下午1時許回到住家附近，趙男拒不配合警方到案調查，警方報請台北地檢署核發拘票獲准後，對他實施逮捕，他到案後聲稱不知住家為何起火，警方訊後依法移送台北地檢署偵辦。