桃園南崁溪詭異乳白色液體飄異味 豆干工廠竟是汙染源頭

桃園區春日路1388巷有白色廢水流出。圖：環保局提供

桃園市環保局於今(19)日上午接獲民眾陳情，桃園區春日路1388巷有白色廢水流出，4名稽查人員立即趕赴現場稽查，火速循線追查，短短不到3小時內就成功揪出某豆干工廠為污染源。環保局查獲該公司未經處理即將乳白色廢水直接排放至南崁溪，嚴重污染水體，最高可處300萬元罰鍰，並責令業者限期改善，展現迅速執法、從嚴究辦、決不寬貸的決心。

稽查人員短短不到3小時內就成功揪出某豆干工廠為污染源。圖：環保局提供

環保局表示，稽查人員抵達現場勘查時，發現該處排水來源為南崁圳灌溉系統，初步檢測雖未出現重大異常，但因上游混入部分生活污水，導致水色略呈微黃。為徹底查明污染源頭，環保局人員於當日持續沿南崁圳上游逐一清查事業單位，最終發現有工廠在製造豆干過程中，將產生之廢水未經妥善處理，即排入廠外雨水箱涵，並流入南崁溪，造成水體灰白混濁且散發異味，違反水污染防治法第30條第1項第5款規定。稽查人員依據蒐證事實當場告發，依法究辦。

水體灰白混濁且散發異味。圖：環保局提供

環保局強調，將對此類違法行為從嚴查處，絕不姑息。並要求業者限改，屆期未完成改善，將依法按次處罰。同時，該局也將於限期內持續派員複查，確保改善落實，避免污染再度發生。此外，環保局污染監控中心亦同步加強水質監測及異常狀況追蹤，透過監控數據比對及預警機制，輔助稽查單位迅速掌握污染異常，提升防堵污染的效率。 另針對部分民眾反映南崁圳地下加蓋段時有異味問題，環保局已向農業部農田水利署調閱相關灌排渠道圖資，後續將持續深入調查，從源頭改善環境品質，解除民眾困擾。

環保局呼籲，維護環境品質需要全民共同努力，若民眾發現污染行為，請立即撥打公害陳情專線0800-066-666通報，共同守護桃園的優質生活環境。也再次提醒業者，環保稽查是全年無休，切勿心存僥倖，以免因違規受罰並重創企業形象。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園南崁溪詭異乳白色液體飄異味 兇手是豆干工廠