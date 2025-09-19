快訊

才致電女友說身體不適…高雄警官未到勤 同事驚見在租處已無呼吸

獨／陰莖增大術奪命…丁斌煌改名時間軸曝 曾被控共諜「女人是人生最大弱點」

才致電女友說身體不適…高雄警官未到勤 同事驚見在租處已無呼吸

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警新興分局蘇姓警官今天沒到勤上班，同事聯繫不上他，找去他租處，發現住處上鎖，找來他的女友開門，竟發現他躺在床上已經死亡。蘇姓警員的女友說他昨天曾在電話裡說身體不舒服，沒想到竟然身亡。警方報請檢察官相驗，釐清死因，並表示全力協助家屬治喪。

蘇姓男警官（51歲）是新興警分局2線2星警務員，2007年以特考進入警界，後來繼續深造，2014年自警察大學研究所畢業，曾在高雄市警局婦幼隊、交通大隊服務，去年才自交通大隊調職新興警分局交通組任職。

蘇姓警務員因家住台南，租屋在高雄市新興區中正三路。今天上午他未按原訂勤務時間進辦公室上班，同事才前去他租處查看，因屋門深鎖，聯繫到他的女友拿錀匙開門。進屋後，竟發現他躺在床上，已明顯無生命跡象。

據警方了解，蘇姓警務員有高血壓病史，昨天他曾告訴女友說自己身體不舒服，有去過診所看診，研判身體不適去世，待檢方相驗查明死因。

高雄市警新興分局交通組蘇姓警官今天經同事發現死在租處。圖為新興警分局。記者林保光／攝影
高雄市警新興分局交通組蘇姓警官今天經同事發現死在租處。圖為新興警分局。記者林保光／攝影

