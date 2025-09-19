北市平房大火 屋主涉縱火遭警方帶回釐清案情

快訊

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市文山區木柵路三段102巷一處巷弄平房今天早上7時許發生大火，兩名大人抱著兩個小孩在屋頂等待救援。消防隊經歷近一小時搶救，最後救了4人並撲滅火勢。由於有鄰居指稱趙姓屋主有縱火可能，警方追查，發現屋主在火起後四處遊走，今天下午找到人帶回，目前正在釐清案情。

起火地點旁邊有窄小巷弄，堆放許多雜物，有網友表示聽到爆炸聲；消防隊7點半接獲報案後，立即派出指揮車4輛、消防車20輛、救護車4輛、人員70人到場救災；期間隊員救下兩男兩女的大人與小孩，意識清醒送萬芳醫院救治。

不過有鄰居指稱，屋主平時有燒東西的習慣，猜測有縱火可能，今天房屋早上起火時，鄰居向警方供稱，看到屋主在房屋外面觀看火勢，隨後步行離開。

消防局指出，起火原因還要火調科進一步調查。

據了解屋主是57歲趙姓男子，平時靠收租及當臨演，精神狀況不穩定，且有縱火、竊盜前科，今年5月，還喬裝成女子行竊機車遭警方查獲；轄區警方證實，昨天就有鄰居報案，趙男又燒東西，警方昨天就有到場了解。

台北市文山區一處平房大火，屋主涉嫌縱火，遭警方帶回釐清。記者廖炳棋／翻攝
