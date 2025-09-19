影／高雄82歲翁昨晚開Volvo才闖鐵軌釀台鐵誤點 又撞百貨整排防撞桿

高雄市一名82歲的黃姓老翁昨晚7時許開車闖入台鐵楠梓區間鐵軌，造成台鐵列車急煞又誤點，沒想到今天再有網友Po文目擊同一名老翁駕駛同一輛車，駛入位於鼓山區的義享天地百貨地下停車場時，竟接連撞上整排防撞桿，令後車駕駛看傻眼，不過警方目前暫未接獲百貨業者報案。

網友rabbits._nail上傳行車記錄器顯示，這名黃姓老翁昨駕駛車號「9676」、車齡超過20年的Volvo 940 SE，前往鼓山區的義享天地百貨下地下停車場時，頻頻猛踩煞車，一度卡在停車場入口，沒想到在下坡段，車輛竟直接撞上路中央的防撞桿，駕駛卻未閃避，持續將整排防撞桿都撞到彎曲變形，令目擊的網友直呼以為是新手上路不敢開斜坡。

眼尖的網友們很快便發現，這輛車竟與昨晚闖入台鐵楠梓段煉油廠平交道的自小客車是同一輛，當時造成其他路過民眾看傻眼，因為自小客車是直接駛入鐵軌，而非單純停在平交道上。

網友m0412920拍下自小客車闖平交道畫面Po網，只見老翁駕車闖入平交道，柵欄已放下，現場警鈴燈響起，2名義交和保全員指揮老翁將車駛出平交道。

由於老翁闖平交道的原因，一度造成台鐵3031次區間車誤點6分鐘，台鐵區間車司機員目睹車輛闖入平交道，立即煞停整輛列車，並向台鐵楠梓車站行車室通報，鐵路警察也立即趕往現場，但警方到場時，老翁早已駕車逃離。

鐵路警察高雄分局表示，將調閱監視器以車追人，這名闖入鐵軌的自小客車駕駛確認是82歲的黃姓老翁，涉嫌公共危險將依違反公共危險及道路交通管理處罰條例相關情事移送偵辦。不過老翁闖百貨撞防撞桿，因百貨業者並未報警，鼓山警分局表示並未接獲報案。

百貨業者回應，由於停車場所設置的防撞桿均採用軟性材質設計，因此並未造成設備損壞，也未影響停車場正常使用。提醒消費民眾在停車或行駛停車場時，應適度放慢車速並注意車身與設施間距，以維護自身與他人安全。