聽新聞
0:00 / 0:00
影／高雄男深夜抓包前妻與人公園聊天 醋勁大發反遭情敵持刀砍傷
蔡姓男子14日深夜得知蔡姓前妻疑和有曖昧關係的洪姓男子在高市楠梓區一處公園聊天，醋勁大發，前往理論；情敵見面分外眼紅，雙方起爭執，洪男竟拿西瓜刀砍向蔡男，導致蔡男左大腿被砍傷，血流如注，後洪駕車將蔡送醫，醫院通報警方是刀傷，洪當場被捕。
楠梓警分局調查，33歲蔡姓男子14日深夜時分得知已離婚的24歲蔡姓前妻和23歲洪姓男子在楠梓產業園區外圍加昌路352巷的公園聊天，蔡男雖已離婚，仍想挽回前妻感情，得知情敵攪局，醋勁大發前往現場。
蔡男抵達公園後，和洪男起爭執，洪趁機至車上拿了西瓜刀朝蔡男砍殺，蔡男抵擋不了，左大腿被砍了一刀，當場血濺現場，洪見闖了大禍，隨即開車將蔡男送醫急救。
蔡男母親擔心兒子安危，事後在臉書社團貼文徵求過往車輛的行車記錄器，指「孩子遭人砍成重傷」，不知是否有人將車輛停在該處，若有錄到發生的情況和她聯絡。
警方指出，當晚洪男將蔡男送醫急救後，急診室醫護人員發現蔡男受刀傷通報警方，警方趕抵現場，洪男坦承傷害蔡男犯行，並主動交付西瓜刀一支，警方以傷害罪現行犯逮捕。
蔡男因傷勢不輕，隨後轉院治療，目前仍住院中，但無生命危險；全案警詢後，依傷害罪移送橋頭地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言