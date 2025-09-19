快訊

才致電女友說身體不適…高雄警官未到勤 同事驚見在租處已無呼吸

獨／陰莖增大術奪命…丁斌煌改名時間軸曝 曾被控共諜「女人是人生最大弱點」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄男深夜抓包前妻與人公園聊天 醋勁大發反遭情敵持刀砍傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

蔡姓男子14日深夜得知蔡姓前妻疑和有曖昧關係的洪姓男子在高市楠梓區一處公園聊天，醋勁大發，前往理論；情敵見面分外眼紅，雙方起爭執，洪男竟拿西瓜刀砍向蔡男，導致蔡男左大腿被砍傷，血流如注，後洪駕車將蔡送醫，醫院通報警方是刀傷，洪當場被捕。

楠梓警分局調查，33歲蔡姓男子14日深夜時分得知已離婚的24歲蔡姓前妻和23歲洪姓男子在楠梓產業園區外圍加昌路352巷的公園聊天，蔡男雖已離婚，仍想挽回前妻感情，得知情敵攪局，醋勁大發前往現場。

蔡男抵達公園後，和洪男起爭執，洪趁機至車上拿了西瓜刀朝蔡男砍殺，蔡男抵擋不了，左大腿被砍了一刀，當場血濺現場，洪見闖了大禍，隨即開車將蔡男送醫急救。

蔡男母親擔心兒子安危，事後在臉書社團貼文徵求過往車輛的行車記錄器，指「孩子遭人砍成重傷」，不知是否有人將車輛停在該處，若有錄到發生的情況和她聯絡。

警方指出，當晚洪男將蔡男送醫急救後，急診室醫護人員發現蔡男受刀傷通報警方，警方趕抵現場，洪男坦承傷害蔡男犯行，並主動交付西瓜刀一支，警方以傷害罪現行犯逮捕。

蔡男因傷勢不輕，隨後轉院治療，目前仍住院中，但無生命危險；全案警詢後，依傷害罪移送橋頭地檢署偵辦。

高雄男見前妻和他人深夜公園聊天醋勁大發理論，反遭對方持西瓜砍傷左大腿（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
高雄男見前妻和他人深夜公園聊天醋勁大發理論，反遭對方持西瓜砍傷左大腿（紅圈處）。記者石秀華／翻攝

前妻 西瓜 傷害罪

延伸閱讀

1萬元領不領？5位想選高雄市長藍綠民代表態了

美濃砂石車橫行…高雄市府急禁大車 居民不領情提質疑

影／綠營高雄市長初選戰火升溫 陳其邁：希望4人坐下來協商

痛批修法獨厚台北 高市議會民進黨團「重修財劃法」

相關新聞

才致電女友說身體不適…高雄警官未到勤 同事驚見在租處已無呼吸

高雄市警新興分局蘇姓警官今天沒到勤上班，同事聯繫不上他，找去他租處，發現住處上鎖，找來他的女友開門，竟發現他躺在床上已經...

台中高鐵站狂尋3小時不見愛車 6旬男驚：農曆七月？

彰化64歲楊男首度騎機車到台中高鐵站搭車，回程取車時，忘了機車停放處，上演「鬼打牆」，在逾千輛的「機車海」狂尋3小時，直...

剛好有缺口！瑞芳男騎車轉彎自摔 跌落4米深排水溝吊掛送醫

43歲陳姓男子今天下午2點多，騎機車經過新北市瑞芳月眉路一處排水溝時，疑轉彎時摔落排水溝一處護欄缺口，掉到4公尺深溝底水...

北市平房大火 屋主涉縱火遭警方帶回釐清案情

台北市文山區木柵路三段102巷一處巷弄平房今天早上7時許發生大火，兩名大人抱著兩個小孩在屋頂等待救援。消防隊經歷近一小時...

影／高雄82歲翁昨晚開Volvo才闖鐵軌釀台鐵誤點 又撞百貨整排防撞桿

高雄市一名82歲的黃姓老翁昨晚7時許開車闖入台鐵楠梓區間鐵軌，造成台鐵列車急煞又誤點，沒想到今天再有網友Po文目擊同一名...

影／高雄男深夜抓包前妻與人公園聊天 醋勁大發反遭情敵持刀砍傷

蔡姓男子14日深夜得知蔡姓前妻疑和有曖昧關係的洪姓男子在高市楠梓區一處公園聊天，醋勁大發，前往理論；情敵見面分外眼紅，雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。