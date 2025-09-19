影／1車5人國6墜橋！返鄉為慶生遇劫「1乘客甩飛」原因曝光

快訊

聯合報／ 記者趙容萱江良誠／台中即時報導

國道6號東向3公里東草屯霧峰段今早發生重大車禍事故，由60歲江姓女子駕駛的轎車自撞護欄後衝出邊坡，摔落舊正交流道匝道上，車內連駕駛5人受傷送醫，警方查出，這5人有親戚關係，要回南投國姓幫母親慶生，後座3人沒有繫安全帶，其中1人噴飛摔落草地，詳細傷況、事故原因待釐清。

台中市消防局說明，5名傷者送醫情況，江姓女駕駛頭部血腫、前座的63歲江姓女子受困車內，頭部血腫、肢體擦傷，後座的64歲王姓男子肢體擦傷，3人都意識清楚，送草屯佑民醫院；後座的61歲女左肩骨折、頭部血腫、左側手腳擦傷，70歲男頭部外傷、胸痛，2人意識清楚，送往亞大醫院救治。

國道公路警察局第七公路警察大隊快官分隊小隊長王進山說明，有關今天上午8時58分時國道6號東向3公里霧峰段發生事故案，江女開車疑操作不當自撞護欄後，衝出邊坡，掉落至舊正交流道入口匝道上，造成駕駛及乘客共5人分別送草屯佑民醫院、亞大醫院救治，這起事故在上午9時39分排除，沒有造成車流回堵，相關詳細肇事原因仍待調查釐清。

國道警查出，江女當時開車行駛內側車道，自撞內側護欄，由於撞擊力道大，失控撞外側護欄後，整輛車衝出邊坡，摔落出口匝道，還好當時行駛匝道車輛發現，未釀成災，經查後座3人沒有繫安全帶，其中1人拋出車外落在邊坡草皮，2人肇事後自己走出來。

國道警呼籲用路人：行駛高速公路應遵循限速規定、並保持專注、握好方向盤，平時建立良好行車觀念，若遭遇突發狀況保持冷靜因應，避免操作不當導致危險發生。

台中市消防局說明，這場車禍共計出動消防車2輛、救護車2輛、消防人員8名；南投消防局出動消防車2輛、救護車4輛、消防人員14人。

國道6號今嚴重車禍，一輛轎車墜橋摔落舊正交流道匝道上，車內5人受傷受醫急救。圖／台中市消防局提供
國道6號今嚴重車禍，一輛轎車墜橋摔落舊正交流道匝道上，車內5人受傷受醫急救。圖／台中市消防局提供
