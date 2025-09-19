台中高鐵站狂尋3小時不見愛車 6旬男驚：農曆七月？

彰化64歲楊男首度騎機車到台中高鐵站搭車，回程取車時，忘了機車停放處，上演「鬼打牆」，在逾千輛的「機車海」狂尋3小時，直到入夜後仍找不到，驚呼「農曆七月真玄！難道停出靈異現象？」還好經求助警方，花半小時找到愛車。

台中市警局烏日分局烏日派出所巡佐王瑞波、警員賴顗伊日前晚間6時30分獲報後，立刻展開尋車任務。員警耐心詢問楊男的停車細節，並開巡邏車，載楊男模擬騎車路線。

警方說，就在楊男快要放棄時，在距離高鐵站1.8公里外的台鐵新烏日站附近，找到楊男的愛車。男看到失而復得的機車，又驚又喜，連連向員警們鞠躬道謝，直誇他們專業又熱心，才能解開這場謎團。