快訊

書偉父親過世！相信音樂證實噩耗 Energy今晚演出5缺1

「超人醫師」徐超斌癌逝…化療後仍進診間 曾自嘲「病人照顧病人」

成交量近6千億、台積電殺尾盤爆量跌15元 拖累大盤挫190點收25,578點

聽新聞
0:00 / 0:00

台中高鐵站狂尋3小時不見愛車 6旬男驚：農曆七月？

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

彰化64歲楊男首度騎機車到台中高鐵站搭車，回程取車時，忘了機車停放處，上演「鬼打牆」，在逾千輛的「機車海」狂尋3小時，直到入夜後仍找不到，驚呼「農曆七月真玄！難道停出靈異現象？」還好經求助警方，花半小時找到愛車。

台中市警局烏日分局烏日派出所巡佐王瑞波、警員賴顗伊日前晚間6時30分獲報後，立刻展開尋車任務。員警耐心詢問楊男的停車細節，並開巡邏車，載楊男模擬騎車路線。

警方說，就在楊男快要放棄時，在距離高鐵站1.8公里外的台鐵新烏日站附近，找到楊男的愛車。男看到失而復得的機車，又驚又喜，連連向員警們鞠躬道謝，直誇他們專業又熱心，才能解開這場謎團。

台中市警局烏日分局分局長劉雲鵬提醒，民眾外出時，若將愛車停放在不熟悉路段或停車場時，可記下附近清楚地標、以手機拍照停放點，或以Line功能「位置資訊」記住停車位置，才能有效防範類似情形發生。

楊男（左二）在台中高鐵站區狂尋愛車3小時仍找不到，最後求助警方，花半小時找到愛車。記者趙容萱／翻攝
楊男（左二）在台中高鐵站區狂尋愛車3小時仍找不到，最後求助警方，花半小時找到愛車。記者趙容萱／翻攝
楊男（右）在台中高鐵站區狂尋愛車3小時仍找不到，最後求助警方，花半小時找到愛車。記者趙容萱／翻攝
楊男（右）在台中高鐵站區狂尋愛車3小時仍找不到，最後求助警方，花半小時找到愛車。記者趙容萱／翻攝
楊男（右二）在台中高鐵站區狂尋愛車3小時仍找不到，最後求助警方，花半小時找到愛車。記者趙容萱／翻攝
楊男（右二）在台中高鐵站區狂尋愛車3小時仍找不到，最後求助警方，花半小時找到愛車。記者趙容萱／翻攝

位置 高鐵 台中市

延伸閱讀

搭捷運到南港展覽館驚見神秘景象 手機時間快1小時變日本時區

影／農曆七月晚上打破百姓公廟大門玻璃 里長怒斥：膽子好大

影／玄奇！南投大士爺火化 連3年驚見「觀音像」

農曆七月做3事恐「損財運」...民俗專家：千萬不要講鬼故事

相關新聞

台中高鐵站狂尋3小時不見愛車 6旬男驚：農曆七月？

彰化64歲楊男首度騎機車到台中高鐵站搭車，回程取車時，忘了機車停放處，上演「鬼打牆」，在逾千輛的「機車海」狂尋3小時，直...

影／高雄輕軌又撞！4天發生3件 汽機車撞完單車撞

高雄輕軌列車今天再度出車禍，是近4天以來第三件車禍。

影／1車5人國6墜橋！返鄉為慶生遇劫「1乘客甩飛」原因曝光

國道6號東向3公里東草屯霧峰段今早發生重大車禍事故，由60歲江姓女子駕駛的轎車自撞護欄後衝出邊坡，摔落舊正交流道匝道上，...

影／新竹清潔員遭投訴掃不乾淨 怒將住戶推進電梯井害慘摔B2

新竹市36歲林姓清潔人員因不滿社區黃姓住戶向管委會投訴其打掃不乾淨，1日下午竟與住戶的兒子江男爆發口角並出手推打，甚至因...

疑身體不適肇事 嘉市小貨車直撞2轎車1人送醫

嘉義市區上午8時多發生車禍事故，58歲黃姓男子駕駛小貨車沿新民路由南往北行駛時，疑因身體突然不適，未能及時反應，高速追撞...

疑視線盲區 屏東國中生趕上學擦撞客運倒地受傷

屏東縣萬丹鄉一名國中生今日上午騎自行車上學時，在西環路口與一輛客運公車發生擦撞，國中生倒地受傷送醫，學生目前平安，學校事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。