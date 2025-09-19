只因為與女友吵架心情不好，男子竟燒毀路邊車輛洩憤。示意圖：截自freepik

桃園市一名24歲賴姓男子今(114)年4月7日下午從大園區叫車前往中壢區，謊稱有人會幫忙付車資，過程中還不斷要求司機載他到多個地點，最後卻都沒有人出面付錢，形同搭霸王車，造成司機損失1295元，賴男因此被警方逮捕。2個月後，賴男因與女友吵架，於6月2日凌晨在大園區對路邊價值80萬元的轎車砸磚塊、噴漆、點火洩憤，車主憤而報警提告。賴男因此被警方移送桃園地檢署偵辦，檢方日前偵結，依詐欺、放火燒燬他人所有物、毀損等罪嫌對他提起公訴。

中壢警分局說明，今年4月7日下午14時許，賴男於大園區和平西路一段使用超商系統叫車後，由計程車司機王姓男子將他載送至中壢區環中東路，賴男稱朋友會付錢，要求司機再載他前往新屋交流道附近，後續又載送至圓光寺，最後又回到環中東路。20分鐘後始終未見賴男或其友人出面付錢，司機因此損失車資1295元，隨即報警。普仁派出所獲報後立即前往，當場將賴男逮捕，全案警詢後依詐欺罪嫌移送偵辦。

此外，賴男於6月2日凌晨3時許，只因為與女友吵架心情不好，就拿磚塊砸破停在大園區路邊的自小客車車窗，還拿噴漆朝車內亂噴，再拿打火機把整台車燒成廢鐵。該車價值約80萬元，車主氣得報警提告，警方透過監視器畫面循線逮到賴男，將他移送法辦。面對檢警調查，賴男坦承犯行，檢方日前偵結，依詐欺、放火燒燬他人所有物、毀損等罪嫌提起公訴。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園男搭霸王車、火燒價值80萬元轎車洩憤 下場慘了