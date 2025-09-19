南投埔里2男酒後爭執 遭警壓制依社維法送辦

快訊

中央社／ 南投縣19日電

郭姓與馬姓男子在南投縣埔里鎮1間KTV包廂喝酒後叫囂、潑酒起爭執，還吵到店外馬路，又不理員警制止，員警使出柔道壓制並帶回派出所，雙方未互告，都依社會秩序維護法送辦。

社維法規定，製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧，不聽禁止者處新台幣1萬元以下罰鍰。

南投縣政府警察局埔里分局今天表示，2名男子昨天酒後爭執、情緒激動，延伸到八德路街頭爭吵叫囂，疑準備肢體衝突，巡邏員警發現立即制止，但雙方泥醉不聽勸阻，員警考量地點為人車頻繁通行道路，為防止危害，以柔道技巧壓制、隔離雙方後，帶回派出所處置。

埔里分局說，兩名男子被帶回派出所後，未互提告訴，警方依違反社維法移送裁罰，警詢後由家屬帶回家。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

