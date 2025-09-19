快訊

影／新竹清潔員遭投訴掃不乾淨 怒將住戶推進電梯井害慘摔B2

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市36歲林姓清潔人員因不滿社區黃姓住戶向管委會投訴其打掃不乾淨，1日下午竟與住戶的兒子江男爆發口角並出手推打，甚至因用力過猛，將對方推入電梯井，卡在車廂頂，消防人員獲報後緊急救援，幸傷勢未致命。

據了解，林男為清潔公司外包人員，在竹光路某社區擔任清潔員，與60歲住戶黃姓婦人多有摩擦。黃婦因林男打掃不乾淨，向大樓管委會反映，管委會因而轉告林男，讓林男心生怨恨。

事發當天下午2時許，林男在社區內見到黃婦的兒子江男（40歲），上前質問是否因其母投訴而害他被罵。雙方爭吵越演越烈，林男氣急之下用力推打，江男當場撞破1樓電梯外門，整個人摔落至地下2樓。幸好電梯當時停靠地下2樓，江男跌落後被車廂頂承接，未繼續墜落至更深的井道。

江母得知兒子受困，急忙趕往現場，與林男理論時也遭對方拳腳相向。她隨即報警，警方與消防獲報趕抵。消防局表示，當天下午2點15分接獲報案，到場後確認江男卡在車廂頂，因其他住戶操作電梯至3樓，消防人員遂於4樓打開電梯口，順利在2點42分將他救出，由於江男右膝擦挫傷、頸部疼痛，立即送醫治療。

整起暴力事件今天也被貼上臉書「爆料公社」，貼文者指出，事發後清潔公司不聞不問，撇清所有連帶關係，家屬一句道歉都得不到，僅放置禮盒至警衛室關切。

社區居民指出，大樓共15層樓，14樓仍有住戶，地下有B1、B2停車層，若非電梯車廂剛好停在地下2樓，江男後果不堪設想。

警方表示，本案因被害人不滿嫌犯清潔不落實而發生口角，進而引發肢體衝突造成被害人受傷送醫，警方獲報立即協助就醫釐清案情，另嫌犯因案通緝，於是日案發後5小時查緝到案，訊後依傷害罪移送新竹地方檢察署偵辦。

新竹市36歲林姓清潔人員，因不滿社區黃姓住戶向管委會投訴其打掃不乾淨，1日下午竟與住戶的兒子江男爆發口角並出手推打，甚至因用力過猛，將對方推入電梯井。圖／當事人提供
新竹市36歲林姓清潔人員，因不滿社區黃姓住戶向管委會投訴其打掃不乾淨，1日下午竟與住戶的兒子江男爆發口角並出手推打，甚至因用力過猛，將對方推入電梯井。圖／當事人提供
