疑身體不適肇事 嘉市小貨車直撞2轎車1人送醫

嘉義市區上午8時多發生車禍事故，58歲黃姓男子駕駛小貨車沿新民路由南往北行駛時，疑因身體突然不適，未能及時反應，高速追撞前方2輛轎車，造成1名轎車駕駛受傷送醫。

事故現場3輛車輛不同程度受損，小貨車車頭嚴重凹陷，前方轎車後保險桿碎裂掉落，另輛轎車也被波及擦撞，車身凹痕明顯。當時正值上班尖峰時段，新民路一度交通壅塞，警方與消防人員到場處理，半小時後才恢復順暢。

消防人員第一時間將受傷駕駛送醫，所幸並無生命危險。警方現場對黃姓駕駛實施酒測，並未檢出酒精反應，排除酒駕嫌疑，初步研判與駕駛身體狀況有關。

附近店家表示，事發當時只聽到「碰！」的一聲巨響，小貨車直接衝撞上去，現場一度冒出白煙，嚇得路人紛紛圍觀；也有民眾說，看到小貨車在撞擊前沒有煞車痕跡，懷疑駕駛是突然身體不適。

警方指出，後續將調閱沿線監視器畫面，釐清小貨車駕駛當時的駕駛狀況與行車速度，同時也會了解其健康狀況及是否曾有相關病史，確認是否因病突發造成事故。