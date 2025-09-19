快訊

疑身體不適肇事 嘉市小貨車直撞2轎車1人送醫

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市區上午8時多發生車禍事故，58歲黃姓男子駕駛小貨車沿新民路由南往北行駛時，疑因身體突然不適，未能及時反應，高速追撞前方2輛轎車，造成1名轎車駕駛受傷送醫。

事故現場3輛車輛不同程度受損，小貨車車頭嚴重凹陷，前方轎車後保險桿碎裂掉落，另輛轎車也被波及擦撞，車身凹痕明顯。當時正值上班尖峰時段，新民路一度交通壅塞，警方與消防人員到場處理，半小時後才恢復順暢。

消防人員第一時間將受傷駕駛送醫，所幸並無生命危險。警方現場對黃姓駕駛實施酒測，並未檢出酒精反應，排除酒駕嫌疑，初步研判與駕駛身體狀況有關。

附近店家表示，事發當時只聽到「碰！」的一聲巨響，小貨車直接衝撞上去，現場一度冒出白煙，嚇得路人紛紛圍觀；也有民眾說，看到小貨車在撞擊前沒有煞車痕跡，懷疑駕駛是突然身體不適。

警方指出，後續將調閱沿線監視器畫面，釐清小貨車駕駛當時的駕駛狀況與行車速度，同時也會了解其健康狀況及是否曾有相關病史，確認是否因病突發造成事故。

警方也再次呼籲，駕駛人務必隨時注意車前狀況並保持安全距離，更要重視自身健康，若感到頭暈、胸悶或身體不適，應避免駕車，以免發生意外。

嘉義市區上午8時多發生車禍事故，58歲黃姓男子駕駛小貨車沿新民路由南往北行駛時，疑因身體突然不適，未能及時反應，高速追撞前方2輛轎車，造成1名轎車駕駛受傷送醫。記者魯永明／翻攝
嘉義 車禍 監視器

相關新聞

影／高雄輕軌又撞！4天發生3件 汽機車撞完單車撞

高雄輕軌列車今天再度出車禍，是近4天以來第三件車禍。

影／保全男在家暈眩倒冰箱旁無法動彈 靠水果撐2天喊「我還有呼吸」

58歲黃男擔任保全工作，獨自住新北市瑞芳區，因患有高血壓，日前他洗澡後走至冰箱旁突暈眩跌倒，動彈不得，沒手機可求救，就這...

疑排水箱涵破損 高雄街頭現天坑…2車陷入輪受損

高雄市前金區昨晚路面出現坑洞，導致2輛汽車路過時車輪受損。警方通報高雄市政府水利局，查出疑是排水箱涵破損造成路面出現坑洞...

假交友竟扯出幫派恐嚇 台南女驚慌求助警方保住40萬元

台南47歲劉姓女子日前透過交友軟體結識男網友，未料對方以不能私下約公司客戶為由，引介公司經理，並以竹聯幫名義恐嚇，要求她...

影／新竹清潔員遭投訴掃不乾淨 怒將住戶推進電梯井害慘摔B2

新竹市36歲林姓清潔人員因不滿社區黃姓住戶向管委會投訴其打掃不乾淨，1日下午竟與住戶的兒子江男爆發口角並出手推打，甚至因...

疑身體不適肇事 嘉市小貨車直撞2轎車1人送醫

嘉義市區上午8時多發生車禍事故，58歲黃姓男子駕駛小貨車沿新民路由南往北行駛時，疑因身體突然不適，未能及時反應，高速追撞...

