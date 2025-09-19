試乘新改裝重機踢到鐵板！桃園車行老闆噪音破百挨罰

桃警執行靜桃專案，計11部噪音超標，當場開單告發，總罰款金額達41100元。圖：讀者提供

桃園警察分局攜手桃園市政府環境保護局，在昨(18)日晚間7至11時，在復興路的新住民會館設立噪音檢測點，針對中正路、復興路及火車站周遭等區域，執行「靜桃專案」，合計攔查22部汽機車，計11部噪音超標，當場開單告發，總罰款金額達41100元。

特別的是，警方所攔查的第一部車就是趙姓駕駛所騎乘外型拉風的大型重機車YAMAHA YZF車款，新車將近70萬台幣！排氣管發出擾人噪音，員警當下判斷有噪音超標問題，果然一檢測就超標，當場噴飛3600元，真是得不償失。趙男苦笑說其興趣是車輛性能及外觀改裝，本身也是改裝車業老闆，已開設了四家改裝車行，本日興沖沖地試乘剛改裝完成的重型機車，沒想到一上路就被攔查，其噪音數值達110分貝、超標16分貝，也是當日警方攔查的最高紀錄。

桃園分局與環保局攜手實施靜桃專案，經環保局IoT大數據分析熱點路段及發展AI聲紋科技辨識改裝車配合執行，截至今年9月初，移由環保局審查達6479件，另環、警、監聯合稽查噪音超標而當場開立舉發單有646件，尤其著重在深夜10點至隔日清晨6點來加強拍照蒐證通報，以遏止改裝噪音車輛深夜擾民情事，相關噪音陳情案件下降約3成、整體環境音量降6分貝，城市變得更安靜。

桃園分局交通組組長吳惍楊表示：噪音車輛不僅對周邊居民的生活造成困擾，也對交通安全構成威脅，高分貝的引擎和過大的排氣管聲音不僅會導致噪音污染，也會分散駕駛人的注意力，提高交通事故的風險。此外，違規的車輛改裝也可能影響車輛的操控性能和安全性能，進一步危及駕駛者和其他道路使用者的安全，靜桃專案執行成果證明了市府團隊在靜桃計畫中的有效橫向聯繫及落實執行，為桃園市民提供了更安全、更寧靜的交通環境，以期「還靜於民」。

