疑視線盲區 屏東國中生趕上學擦撞客運倒地受傷
屏東縣萬丹鄉一名國中生今日上午騎自行車上學時，在西環路口與一輛客運公車發生擦撞，國中生倒地受傷送醫，學生目前平安，學校事後指出，學生第一時間送醫檢查與處置後，已無大礙，家長、校長也到場陪同照護。事故原因仍待警方調查。
今日上午7時10分許警方接獲報案，萬丹鄉萬丹路一段與西環路口發生交通事故。黃姓少年騎乘自行車沿西環路由西南往北行駛時，與同向行駛，章姓駕駛的客運車發生碰撞，造成黃男手腳擦挫傷，無大礙，雙方駕駛酒測值均為0。
少年就讀的萬丹國中指出，學校獲知後，校長、團長、主任、組長立即前往事故現場，再到醫院關心學生狀況，並與相關單位保持聯繫，釐清事故發生原因。
初步了解，事件屬交通擦撞意外，無重大傷害。學校將持續加強宣導學生上下學的交通安全觀念，並配合交通單位針對事發路段進一步檢視，避免類似情況再次發生。屏東警分局也呼籲，大型車輛轉彎時往往有視線死角，其它用路人應保持安全距離，並注意避開盲區，以確保行車安全。
