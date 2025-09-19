縱火？北市平房大火4人獲救 臨演男屋主昨才燒東西遭人報案
台北市文山區木柵路三段102巷一處巷弄平房今天早上7時許發生大火，大量濃煙與火光冒出，由於旁邊就是木柵國中，不少人正上班上學因此嚇一跳，急忙在網路呼籲用路人改道，不用妨礙消防隊救災；有網友在臉書社團張貼照片，起火房屋隔壁鐵皮屋，兩名大人抱著兩個小孩在屋頂等待救援。消防隊經歷近一小時搶救，最後救下大人小孩並撲滅火勢。
起火地點旁邊有窄小巷弄，堆放許多雜物，有網友表示聽到爆炸聲；消防隊7點半接獲報案後，立即派出指揮車4輛、消防車20輛、救護車4輛、人員70人到場救災；期間隊員救下兩男兩女的大人與小孩，意識清醒送萬芳醫院救治。
不過有鄰居指稱，屋主平時有燒東西的習慣，猜測有縱火可能，今天房屋早上起火時，鄰居向警方供稱，看到屋主在房屋外面觀看火勢，隨後步行離開。
消防局指出，起火原因還要火調科進一步調查。
據了解屋主是50餘歲的趙姓男子，平時靠收租及當臨演，轄區警方證實，昨天就有鄰居報案，趙男又燒東西，警方昨天有到場了解，目前警方正追查趙男下落，希望釐清案情。
