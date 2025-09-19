快訊

縱火？北市平房大火4人獲救 臨演男屋主昨才燒東西遭人報案

「蘋果神祕儀式」掀果粉早起排iPhone 17？直擊現場解惑

7大品牌中招！行動電源頻爆炸 危險型號、原因一次看

縱火？北市平房大火4人獲救 臨演男屋主昨才燒東西遭人報案

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市文山區木柵路三段102巷一處巷弄平房今天早上7時許發生大火，大量濃煙與火光冒出，由於旁邊就是木柵國中，不少人正上班上學因此嚇一跳，急忙在網路呼籲用路人改道，不用妨礙消防隊救災；有網友在臉書社團張貼照片，起火房屋隔壁鐵皮屋，兩名大人抱著兩個小孩在屋頂等待救援。消防隊經歷近一小時搶救，最後救下大人小孩並撲滅火勢。

起火地點旁邊有窄小巷弄，堆放許多雜物，有網友表示聽到爆炸聲；消防隊7點半接獲報案後，立即派出指揮車4輛、消防車20輛、救護車4輛、人員70人到場救災；期間隊員救下兩男兩女的大人與小孩，意識清醒送萬芳醫院救治。

不過有鄰居指稱，屋主平時有燒東西的習慣，猜測有縱火可能，今天房屋早上起火時，鄰居向警方供稱，看到屋主在房屋外面觀看火勢，隨後步行離開。

消防局指出，起火原因還要火調科進一步調查。

據了解屋主是50餘歲的趙姓男子，平時靠收租及當臨演，轄區警方證實，昨天就有鄰居報案，趙男又燒東西，警方昨天有到場了解，目前警方正追查趙男下落，希望釐清案情。

台北市文山區一處平房今早大火，鄰居指稱趙姓屋主有縱火可能。記者廖炳棋／翻攝
台北市文山區一處平房今早大火，鄰居指稱趙姓屋主有縱火可能。記者廖炳棋／翻攝
台北市文山區一處平房今早大火，鄰居指稱趙姓屋主有縱火可能。記者廖炳棋／翻攝
台北市文山區一處平房今早大火，鄰居指稱趙姓屋主有縱火可能。記者廖炳棋／翻攝
台北市文山區一處平房今早大火，鄰居指稱趙姓屋主有縱火可能。記者廖炳棋／翻攝
台北市文山區一處平房今早大火，鄰居指稱趙姓屋主有縱火可能。記者廖炳棋／翻攝
台北市文山區一處平房今早大火，鄰居指稱趙姓屋主有縱火可能。記者廖炳棋／翻攝
台北市文山區一處平房今早大火，鄰居指稱趙姓屋主有縱火可能。記者廖炳棋／翻攝
台北市文山區一處平房今早大火，鄰居指稱趙姓屋主有縱火可能，圖為警方昨天接獲報案到場關心。記者廖炳棋／翻攝
台北市文山區一處平房今早大火，鄰居指稱趙姓屋主有縱火可能，圖為警方昨天接獲報案到場關心。記者廖炳棋／翻攝

鄰居 小孩 火災 消防隊

延伸閱讀

北市街頭廣告物看得到、沒人管？建管處查了還有違規

北市木柵國中旁平房大火 2大2小站屋頂…救出送醫

北市男進超商不慎擦撞陌生人 頭慘挨悶棍「撕裂傷」送醫

北市府前「市民廣場」改造今都審通過 2029北市跨年將迎新風貌

相關新聞

影／高雄輕軌又撞！4天發生3件 汽機車撞完單車撞

高雄輕軌列車今天再度出車禍，是近4天以來第三件車禍。

影／保全男在家暈眩倒冰箱旁無法動彈 靠水果撐2天喊「我還有呼吸」

58歲黃男擔任保全工作，獨自住新北市瑞芳區，因患有高血壓，日前他洗澡後走至冰箱旁突暈眩跌倒，動彈不得，沒手機可求救，就這...

疑排水箱涵破損 高雄街頭現天坑…2車陷入輪受損

高雄市前金區昨晚路面出現坑洞，導致2輛汽車路過時車輪受損。警方通報高雄市政府水利局，查出疑是排水箱涵破損造成路面出現坑洞...

假交友竟扯出幫派恐嚇 台南女驚慌求助警方保住40萬元

台南47歲劉姓女子日前透過交友軟體結識男網友，未料對方以不能私下約公司客戶為由，引介公司經理，並以竹聯幫名義恐嚇，要求她...

影／新竹清潔員遭投訴掃不乾淨 怒將住戶推進電梯井害慘摔B2

新竹市36歲林姓清潔人員因不滿社區黃姓住戶向管委會投訴其打掃不乾淨，1日下午竟與住戶的兒子江男爆發口角並出手推打，甚至因...

疑身體不適肇事 嘉市小貨車直撞2轎車1人送醫

嘉義市區上午8時多發生車禍事故，58歲黃姓男子駕駛小貨車沿新民路由南往北行駛時，疑因身體突然不適，未能及時反應，高速追撞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。