楊梅警、信義獅子會號召愛心捐款 助弱勢迎接溫馨中秋節

楊梅警分局於中秋節前夕攜手國際獅子會300B5區「桃園市信義獅子會」舉辦「中秋月圓送暖、關懷弱勢家庭」活動。圖：警方提供

今(114)年中秋節即將來臨，特別是近年原物料價格大漲，讓中秋節的應景食材如月餅、烤肉用的海鮮、豬肉等都變得「貴鬆鬆」，對弱勢家庭而言是沉重負擔，也讓中秋節的傳統習俗帶來經濟壓力。桃園市楊梅警分局深知仍有許多弱勢家庭及邊緣戶需要關心，然而「政府資源有限、民間力量無窮」因此特別於中秋節前夕攜手國際獅子會300B5區「桃園市信義獅子會」於昨(18)日舉辦「中秋月圓送暖、關懷弱勢家庭」活動。

桃園市信義獅子會秉持取之於社會，用之於社會的初衷，發動會員愛心捐款。圖：警方提供

信義獅子會會長黃鳳林表示，中秋不僅是一個節日，也是人與人之間的情感聯繫的時刻；該會秉持取之於社會，用之於社會的初衷，發動會員愛心捐款，以「服務」信念走進社區扶濟弱勢、快樂助人的工作的目標，更希望藉此活動廣邀社會各界善心人士共同拋磚引玉，讓弱勢族群過一個溫馨快樂的中秋節。

警方除在交通、打擊詐欺等治安工作上全力以赴外，關懷獨居長者及弱勢家庭也是警察平日工作重點之一。圖：警方提供

楊梅分局表示，秋節連假即將來臨，警方除在交通、打擊詐欺等治安工作上全力以赴外，關懷獨居長者及弱勢家庭也是警察平日工作重點之一，防治組組長吳黨元及楊梅派出所警員袁巧真與該會一同訪視，得知轄區內有16戶生活困苦的弱勢家庭或獨居長者急需關懷救助，隨即在18日結合桃園市信義獅子會與楊梅區公所舉辦「秋節送暖、關懷弱勢」活動，由楊梅分局長張仁傑、公所社會課長黃惠鈺、及信義獅子會會長黃鳳林、前會長李雙福、獅兄鍾志敏、梁維坤、黃新全等將紓困金1萬元暨月餅物資等送到弱勢民眾家中。

楊梅分局提到，其中受捐戶64歲黃女士本身膝蓋脊神經病變術後尚未康復，其先生也罹患口腔癌術後顏面神經受損暫停工作致無收入、小孩又有身心智能障礙問題，一家三口暫租居住在老舊屋子裡，家庭成員身心健康堪慮。他們雖領有公所補助金，但生活條件均陷入困境，她特別感謝員警及桃園市信義獅子會、區公所在秋節前夕的關懷慰問，讓他們心中感受到社會滿滿溫馨的關懷。

本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅警、信義獅子會號召愛心捐款 助弱勢迎接溫馨中秋節

