快訊

書偉父親過世！相信音樂證實噩耗 Energy今晚演出5缺1

「超人醫師」徐超斌癌逝…化療後仍進診間 曾自嘲「病人照顧病人」

成交量近6千億、台積電殺尾盤爆量跌15元 拖累大盤挫190點收25,578點

蘆竹失智翁外出未返家 警察在草叢發現他

桃園電子報／ 桃園電子報

687500
蘆竹警芳在海山路旁一處草叢中尋獲體力不支的老翁。圖：讀者提供

桃園市蘆竹區日前有一名患有失智症的79歲陳姓老翁於下午外出後即失聯，蘆竹警分局隔天接獲其媳婦報案，積極調閱監視器協尋，當天中午即在海山路旁一處草叢中尋獲體力不支的老翁，並協助其平安返家，家屬對此深表感激。

687497
家屬趕抵派出所後，對警方迅速的行動及熱心的協助深表感激，頻頻致謝。圖：讀者提供

外社派出所表示，日前接獲一名林姓女子報案稱其公公前日下午4時許出門前往菜園後，便不知去向，由於老翁罹患失智症，加上連日氣溫高溫，家屬擔心老翁獨自在外恐生危險，急向警方求助。外社所警員廖國隆受理報案後，立即與另名警員林顯政積極調閱周邊監視器畫面，研判老翁仍在其住家附近道路，遂擴大協尋範圍，並於接近中午許，廖國隆、林顯政巡經蘆竹區海山路二段時，發現有一名老翁虛弱地蹲坐在路旁草叢，經確認其身分，正是失蹤的陳姓老翁。經警方詢問，老翁表示他失聯期間均未進食，身體虛弱、體力不支，才坐在路旁草叢休息。所幸老翁及時被警方尋獲，才沒有發生意外。後續員警隨即聯繫家屬，並協助將老翁帶回派出所並提供食物及飲水，家屬趕抵派出所後，對警方迅速的行動及熱心的協助深表感激，頻頻致謝。

蘆竹分局長楊贊鈞表示，家中若有年長者或失智親屬，應多加關心，勿使其單獨外出，並為其配戴愛心手環或足資識別身分之物品以防走失，若遇有協尋需求，請儘速向派出所報案，希望迷途失智者都能盡快回到溫暖的家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：蘆竹失智翁外出未返家 警察在草叢發現他

延伸閱讀：

  1. 桃園總工會首位女理事長上任 攜手市府保障勞工權益
  2. 太可愛！幼兒園前進龜山派出所表演 向警察致敬

桃園 失智症

延伸閱讀

桃園蘆竹馬路剛鋪好就塌陷 騎士慘摔民怨工程品質爛

蘆竹機車離奇摔進1公尺深草叢  騎士、乘客雙雙送醫

停車忘記拔鑰匙遭竊 蘆竹警以車追人成功找回

影／蘆竹塑膠工廠火警爆炸聲嚇到民眾 消防隊抵達5分鐘撲滅

相關新聞

台中高鐵站狂尋3小時不見愛車 6旬男驚：農曆七月？

彰化64歲楊男首度騎機車到台中高鐵站搭車，回程取車時，忘了機車停放處，上演「鬼打牆」，在逾千輛的「機車海」狂尋3小時，直...

影／高雄輕軌又撞！4天發生3件 汽機車撞完單車撞

高雄輕軌列車今天再度出車禍，是近4天以來第三件車禍。

影／1車5人國6墜橋！返鄉為慶生遇劫「1乘客甩飛」原因曝光

國道6號東向3公里東草屯霧峰段今早發生重大車禍事故，由60歲江姓女子駕駛的轎車自撞護欄後衝出邊坡，摔落舊正交流道匝道上，...

影／新竹清潔員遭投訴掃不乾淨 怒將住戶推進電梯井害慘摔B2

新竹市36歲林姓清潔人員因不滿社區黃姓住戶向管委會投訴其打掃不乾淨，1日下午竟與住戶的兒子江男爆發口角並出手推打，甚至因...

疑身體不適肇事 嘉市小貨車直撞2轎車1人送醫

嘉義市區上午8時多發生車禍事故，58歲黃姓男子駕駛小貨車沿新民路由南往北行駛時，疑因身體突然不適，未能及時反應，高速追撞...

疑視線盲區 屏東國中生趕上學擦撞客運倒地受傷

屏東縣萬丹鄉一名國中生今日上午騎自行車上學時，在西環路口與一輛客運公車發生擦撞，國中生倒地受傷送醫，學生目前平安，學校事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。