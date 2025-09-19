蘆竹警芳在海山路旁一處草叢中尋獲體力不支的老翁。圖：讀者提供

桃園市蘆竹區日前有一名患有失智症的79歲陳姓老翁於下午外出後即失聯，蘆竹警分局隔天接獲其媳婦報案，積極調閱監視器協尋，當天中午即在海山路旁一處草叢中尋獲體力不支的老翁，並協助其平安返家，家屬對此深表感激。

家屬趕抵派出所後，對警方迅速的行動及熱心的協助深表感激，頻頻致謝。圖：讀者提供

外社派出所表示，日前接獲一名林姓女子報案稱其公公前日下午4時許出門前往菜園後，便不知去向，由於老翁罹患失智症，加上連日氣溫高溫，家屬擔心老翁獨自在外恐生危險，急向警方求助。外社所警員廖國隆受理報案後，立即與另名警員林顯政積極調閱周邊監視器畫面，研判老翁仍在其住家附近道路，遂擴大協尋範圍，並於接近中午許，廖國隆、林顯政巡經蘆竹區海山路二段時，發現有一名老翁虛弱地蹲坐在路旁草叢，經確認其身分，正是失蹤的陳姓老翁。經警方詢問，老翁表示他失聯期間均未進食，身體虛弱、體力不支，才坐在路旁草叢休息。所幸老翁及時被警方尋獲，才沒有發生意外。後續員警隨即聯繫家屬，並協助將老翁帶回派出所並提供食物及飲水，家屬趕抵派出所後，對警方迅速的行動及熱心的協助深表感激，頻頻致謝。

蘆竹分局長楊贊鈞表示，家中若有年長者或失智親屬，應多加關心，勿使其單獨外出，並為其配戴愛心手環或足資識別身分之物品以防走失，若遇有協尋需求，請儘速向派出所報案，希望迷途失智者都能盡快回到溫暖的家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：蘆竹失智翁外出未返家 警察在草叢發現他