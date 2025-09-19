影／高雄輕軌又撞！4天發生3件 汽機車撞完單車撞

高雄輕軌列車今天再度出車禍，是近4天以來第三件車禍。

高雄輕軌列車9月16日晚間在苓雅區中正一路與大順三路口，因郭姓男子騎機車未遵守標誌出車禍，郭男左腳受傷；9月17日晚間，1輛遊覽車在成功二路右轉，與輕軌列車碰撞，未造成傷亡。

今天上午近7時，苓雅區海邊路與苓安路口，又發生輕軌列車車禍。

警方表示，楊姓男子（60歲）騎腳踏車自海邊路由北往西右轉苓安路，不巧輕軌列車由南往北行駛而來，發生擦撞，楊男擦挫傷未送醫，意識清楚無大礙，列車右前車頭板金受損，雙方無酒駕，警方處理後，直到上午7時20分輕軌交通恢復通行。