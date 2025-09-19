聽新聞
影／高雄輕軌又撞！4天發生3件 汽機車撞完單車撞
高雄輕軌列車9月16日晚間在苓雅區中正一路與大順三路口，因郭姓男子騎機車未遵守標誌出車禍，郭男左腳受傷；9月17日晚間，1輛遊覽車在成功二路右轉，與輕軌列車碰撞，未造成傷亡。
今天上午近7時，苓雅區海邊路與苓安路口，又發生輕軌列車車禍。
警方表示，楊姓男子（60歲）騎腳踏車自海邊路由北往西右轉苓安路，不巧輕軌列車由南往北行駛而來，發生擦撞，楊男擦挫傷未送醫，意識清楚無大礙，列車右前車頭板金受損，雙方無酒駕，警方處理後，直到上午7時20分輕軌交通恢復通行。
警方分析今天車禍原因，認為楊男聽見大眾捷運系統警示聲號或燈光，未依規定避讓，違反道路交通管理處罰條例，可處300元至1200元罰鍰，並依過失妨害公眾運輸行駛安全罪嫌，將全案移送法辦。確實肇事原因由交通大隊釐清。
