快訊

案發時間軸曝光！9旬婦被陸配媳婦「棄屍淡水河」士檢早一步限制出境、出海

國6重大車禍！1黑色轎車墜橋「乘客甩飛」、5人受傷搶救中

壯志未酬！南迴「超人醫師」徐超斌不敵病魔今傳辭世

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄輕軌又撞！4天發生3件 汽機車撞完單車撞

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄輕軌列車今天再度出車禍，是近4天以來第三件車禍。

高雄輕軌列車9月16日晚間在苓雅區中正一路與大順三路口，因郭姓男子騎機車未遵守標誌出車禍，郭男左腳受傷；9月17日晚間，1輛遊覽車在成功二路右轉，與輕軌列車碰撞，未造成傷亡。

今天上午近7時，苓雅區海邊路與苓安路口，又發生輕軌列車車禍。

警方表示，楊姓男子（60歲）騎腳踏車自海邊路由北往西右轉苓安路，不巧輕軌列車由南往北行駛而來，發生擦撞，楊男擦挫傷未送醫，意識清楚無大礙，列車右前車頭板金受損，雙方無酒駕，警方處理後，直到上午7時20分輕軌交通恢復通行。

警方分析今天車禍原因，認為楊男聽見大眾捷運系統警示聲號或燈光，未依規定避讓，違反道路交通管理處罰條例，可處300元至1200元罰鍰，並依過失妨害公眾運輸行駛安全罪嫌，將全案移送法辦。確實肇事原因由交通大隊釐清。

楊姓男子今天騎腳踏車與輕軌列車出車禍。記者林保光／翻攝
楊姓男子今天騎腳踏車與輕軌列車出車禍。記者林保光／翻攝
楊姓男子今天騎腳踏車與輕軌列車出車禍。記者林保光／翻攝
楊姓男子今天騎腳踏車與輕軌列車出車禍。記者林保光／翻攝

車禍 高雄輕軌

延伸閱讀

高雄輕軌列車連傳車禍 今晚又與遊覽車撞上

全民動起來！金門800人齊聚中山林健行單車 場面溫馨熱鬧

嘉義客運右轉撞斃單車婦人 警方調查肇因司機停職配合偵辦

「2025高雄乘風而騎」 9月21日三塊厝車站登場

相關新聞

影／保全男在家暈眩倒冰箱旁無法動彈 靠水果撐2天喊「我還有呼吸」

58歲黃男擔任保全工作，獨自住新北市瑞芳區，因患有高血壓，日前他洗澡後走至冰箱旁突暈眩跌倒，動彈不得，沒手機可求救，就這...

北市木柵國中旁平房大火 2大2小站屋頂…救出送醫

台北市文山區木柵路三段102巷一處巷弄平房今天早上7時許發生大火，大量濃煙與火光冒出，由於旁邊就是木柵國中，不少人正上班...

疑排水箱涵破損 高雄街頭現天坑…2車陷入輪受損

高雄市前金區昨晚路面出現坑洞，導致2輛汽車路過時車輪受損。警方通報高雄市政府水利局，查出疑是排水箱涵破損造成路面出現坑洞...

影／高雄輕軌又撞！4天發生3件 汽機車撞完單車撞

高雄輕軌列車今天再度出車禍，是近4天以來第三件車禍。

影／台大碩士生超商遭三節鞭擊頭濺血 男行凶只因撞了一下

22歲蕭姓男子昨天晚間6時許到台北市信義路三段一處超商消費，進入超商時不慎與一名男子發生肢體碰撞，對方持鐵製三節鞭敲擊蕭...

國6重大車禍！1黑色轎車墜橋「乘客甩飛」、5人受傷搶救中

國道6號東向3K東草屯段今天上午9時9分傳嚴重車禍事故，現場一輛轎車因不明原因疑自撞墜橋，摔落舊正交流道匝道上，車內5人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。