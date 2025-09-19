快訊

影／基隆一早500多箱飲料掉滿地民眾狂撿 司機喊：不要再撿了

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市基金二路附近大武崙工業區前一處加油站旁，今天上午6點多一輛滿載飲料、泡麵的連結車，後車疑車門未關妥，大批貨物連同棧板飛出，約有500多箱寶特瓶飲料、泡麵散落一地。不少民眾狂撿，環保局清潔隊員移到路邊，清出一個車道

今天上午6點多基金二路有一輛滿載飲料的連結車，第2節車子疑似車門沒關好，整個飲料跟棧板，整個飛出來，數量很多約有500多箱，交通大受影響，只剩一車道可通行。

連結車後來開走，廠商請其他車輛來處理貨品，因多還完好，一開始有很多民眾來撿飲料，但貨運司機眼看愈來愈多人來撿，一包一包地帶走，趕緊喊停，請民眾不要再撿了。

環保局人員表示，清潔隊人員到場協助讓道路淨空，廠商必須派人自行處理，廠商有沒有同意讓民眾撿拾，清潔人員不會介入，但因大批貨物掉落路邊阻道，環保局將依廢棄物清理法開單告發。

安樂區定國里長徐寅禹說，上午6點多一輛連結車飲料貨品掉落路邊，約有500多箱，阻礙道路，但有看到很多民眾在旁邊撿飲料，有點危險，呼籲民眾注意安全，雖然掉落路邊，仍屬廠商的財產，任意撿拾如果廠商不同意就恐有觸法之虞，請大家不要再撿。

基隆市大武崙工業區前，約有500多箱飲料、泡麵散落一地。記者游明煌／翻攝
基隆市大武崙工業區前，約有500多箱飲料、泡麵散落一地。記者游明煌／翻攝
基隆市大武崙工業區前，約有500多箱飲料、泡麵散落一地。記者游明煌／翻攝
基隆市大武崙工業區前，約有500多箱飲料、泡麵散落一地。記者游明煌／翻攝

