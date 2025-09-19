快訊

案發時間軸曝光！9旬婦被陸配媳婦「棄屍淡水河」士檢早一步限制出境、出海

國6重大車禍！1黑色轎車墜橋「乘客甩飛」、5人受傷搶救中

壯志未酬！南迴「超人醫師」徐超斌不敵病魔今傳辭世

南迴當高速公路？8個月違規超速開單破3萬5千件 最高飆149公里

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣警方統計今年上半年度取締違規超速已逾去年一整年件數，顯見民眾違規超速不減反增，其中時速逾100公里近百件，甚至有人已達危險駕駛，被處最高罰3萬6000元及吊扣車牌照6個月。

交通大隊表示，統計今年1至8月份取締違規超速共計3萬5837件，和去年一整年度3萬5311件多出526件，並持續增加中；縣境省道公路最高速限70公里，超速10公里以上就會逕行開單舉發。

根據縣警局統計違規取締前3名路段，分別是省道台9線南迴公路太麻里新吉路段7165件、台9線南迴公路安朔交控中心路段4672件及台9線米國學校路段3839件；測得最高速達每小時149公里。

「不少駕駛把南迴公路當高速公路開。」有員警表示，南迴公路拓寬後，部分路段均為筆直4線道路，駕駛都易超速行駛，經常測到時速超過100公里的車輛，去年還有到171公里，嚇死人。

交通隊強調，現行法規超速40公里，就是嚴重超速，依道路交通管理處罰條例第43條危險駕駛舉發，除罰鍰1萬2000元至3萬6000元、記違規點數3點及參加道安講習，並吊扣該車牌照6個月。

另取締違規超速超除縣內設置固定測速照相桿及區間測速設備外，前年購置共23套全新手持式雷射測速槍，配發4個分局，扣除6套定期維護，目前有17套不定時值勤中，呼籲駕駛勿僥倖超速。

省道台9線南迴公路太麻里新吉路段測速照相桿，今年已舉發7165件違規超速。本報資料照片
省道台9線南迴公路太麻里新吉路段測速照相桿，今年已舉發7165件違規超速。本報資料照片
台東縣警方統計今年上半年度取締違規超速已逾去年一整年件數，顯見民眾違規超速不減反增，其中時速逾100公里近百件，以南迴公路最多。圖／台東縣警察局提供
台東縣警方統計今年上半年度取締違規超速已逾去年一整年件數，顯見民眾違規超速不減反增，其中時速逾100公里近百件，以南迴公路最多。圖／台東縣警察局提供
南迴公路拓寬後，部分路段均為筆直4線道路，駕駛都易超速行駛，違規超速破萬件。記者尤聰光／攝影
南迴公路拓寬後，部分路段均為筆直4線道路，駕駛都易超速行駛，違規超速破萬件。記者尤聰光／攝影

測速 南迴公路

延伸閱讀

高雄男撞死違規路人 超速涉過失致死判8月

台62線瑪陵隧道區間測速啟用！速限70超速罰款3千元起跳

罰你沒有罐罐吃! 莫斯科測速照相抓到「柯基開車」超速

注意！華亞科技園區移動式科技執法來了 3天抓35件超速

相關新聞

影／保全男在家暈眩倒冰箱旁無法動彈 靠水果撐2天喊「我還有呼吸」

58歲黃男擔任保全工作，獨自住新北市瑞芳區，因患有高血壓，日前他洗澡後走至冰箱旁突暈眩跌倒，動彈不得，沒手機可求救，就這...

北市木柵國中旁平房大火 2大2小站屋頂…救出送醫

台北市文山區木柵路三段102巷一處巷弄平房今天早上7時許發生大火，大量濃煙與火光冒出，由於旁邊就是木柵國中，不少人正上班...

疑排水箱涵破損 高雄街頭現天坑…2車陷入輪受損

高雄市前金區昨晚路面出現坑洞，導致2輛汽車路過時車輪受損。警方通報高雄市政府水利局，查出疑是排水箱涵破損造成路面出現坑洞...

影／高雄輕軌又撞！4天發生3件 汽機車撞完單車撞

高雄輕軌列車今天再度出車禍，是近4天以來第三件車禍。

影／台大碩士生超商遭三節鞭擊頭濺血 男行凶只因撞了一下

22歲蕭姓男子昨天晚間6時許到台北市信義路三段一處超商消費，進入超商時不慎與一名男子發生肢體碰撞，對方持鐵製三節鞭敲擊蕭...

國6重大車禍！1黑色轎車墜橋「乘客甩飛」、5人受傷搶救中

國道6號東向3K東草屯段今天上午9時9分傳嚴重車禍事故，現場一輛轎車因不明原因疑自撞墜橋，摔落舊正交流道匝道上，車內5人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。