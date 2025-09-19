南迴當高速公路？8個月違規超速開單破3萬5千件 最高飆149公里
台東縣警方統計今年上半年度取締違規超速已逾去年一整年件數，顯見民眾違規超速不減反增，其中時速逾100公里近百件，甚至有人已達危險駕駛，被處最高罰3萬6000元及吊扣車牌照6個月。
交通大隊表示，統計今年1至8月份取締違規超速共計3萬5837件，和去年一整年度3萬5311件多出526件，並持續增加中；縣境省道公路最高速限70公里，超速10公里以上就會逕行開單舉發。
根據縣警局統計違規取締前3名路段，分別是省道台9線南迴公路太麻里新吉路段7165件、台9線南迴公路安朔交控中心路段4672件及台9線米國學校路段3839件；測得最高速達每小時149公里。
「不少駕駛把南迴公路當高速公路開。」有員警表示，南迴公路拓寬後，部分路段均為筆直4線道路，駕駛都易超速行駛，經常測到時速超過100公里的車輛，去年還有到171公里，嚇死人。
交通隊強調，現行法規超速40公里，就是嚴重超速，依道路交通管理處罰條例第43條危險駕駛舉發，除罰鍰1萬2000元至3萬6000元、記違規點數3點及參加道安講習，並吊扣該車牌照6個月。
另取締違規超速超除縣內設置固定測速照相桿及區間測速設備外，前年購置共23套全新手持式雷射測速槍，配發4個分局，扣除6套定期維護，目前有17套不定時值勤中，呼籲駕駛勿僥倖超速。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言