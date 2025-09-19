快訊

案發時間軸曝光！9旬婦被陸配媳婦「棄屍淡水河」士檢早一步限制出境、出海

國6重大車禍！1黑色轎車墜橋「乘客甩飛」、5人受傷搶救中

壯志未酬！南迴「超人醫師」徐超斌不敵病魔今傳辭世

聽新聞
0:00 / 0:00

超級星光大道前歌手賣黃牛票詐逾百萬 身背「8條通」躲酒吧辯不知

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市警中山分局日前在轄內酒吧執行擴大臨檢勤務，意外查獲一名橫跨北中南多地、遭8處地檢署通緝的男服務員，他疑知自己卡案，盤查時先報出「表哥」的身分證字號企圖蒙混，仍被警方識破後坦承身分，當場以7條詐欺通緝、1條洗錢通緝逮捕，警詢後解送歸案。

由於案件四散各地、又都是詐欺，田男事後被起底，是曾參加過「超級星光大道」的創作歌手田宥翔（本名田品翔），他去年趁「歌神」張學友在台北小巨蛋開演唱會一票難求的情況下，假裝持有公關票謊騙被害人，詐騙得手破百萬元，事後遭多名被害者提告詐欺；田男不只不理會被害人，連地檢署開庭也不到。

中山警方11日凌晨1點多，由中山一派出所副所長宋柏翰與警員蘇俊宇、潘科荏、許柏允等4人在133巷一間酒吧執行臨檢，盤查店內員工田姓男子（45歲）時，男子雖順口報出身分證字號，但員警比對後覺得「臉孔不像」，進一步追問。

田男面對質問逐漸心虛，最後坦承所報證號是表哥的，才供出真實姓名，警方一查，赫然發現他竟遭台北、士林、桃園、嘉義、高雄、台東等8處地檢署通緝，涉7起詐欺與1起洗錢案件，均因未到庭應訊遭通緝。

據了解，田男是台東人，辯稱自己離鄉北上到酒吧打工，平日負責送餐與酒水，因未收到法院傳票，不知道自己已成通緝犯，警方確認身分，隨即將他帶回派出所，依詐欺、洗錢通緝案製作筆錄，並解送台北地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

曾參加過《超級星光大道》的創作歌手田宥翔被控以假公關票詐騙破百萬元，日前躲在北市酒吧當服務員遭盤查識破後帶回。記者翁至成／翻攝
曾參加過《超級星光大道》的創作歌手田宥翔被控以假公關票詐騙破百萬元，日前躲在北市酒吧當服務員遭盤查識破後帶回。記者翁至成／翻攝
曾參加過《超級星光大道》的創作歌手田宥翔被控以假公關票詐騙破百萬元，日前躲在北市酒吧當服務員遭盤查識破後帶回。記者翁至成／翻攝
曾參加過《超級星光大道》的創作歌手田宥翔被控以假公關票詐騙破百萬元，日前躲在北市酒吧當服務員遭盤查識破後帶回。記者翁至成／翻攝

通緝 詐欺 洗錢 黃牛 黃牛票

延伸閱讀

AI闖禍！蜘蛛人尿尿在冰雪奇緣艾莎身上 YouTube Kids有脫衣舞酒吧不雅片

台北嘉佩樂酒店「獨棟三層酒吧」開箱！五感俱足 三種獨特體驗

竹聯幫弘仁會詐欺水房涉洗錢3.5億…3律師偷拍筆錄給詐團 下場慘了

工程師70秒狂飲斷魂百香果調酒亡 酒吧負責人、店長過失致死罪起訴

相關新聞

影／保全男在家暈眩倒冰箱旁無法動彈 靠水果撐2天喊「我還有呼吸」

58歲黃男擔任保全工作，獨自住新北市瑞芳區，因患有高血壓，日前他洗澡後走至冰箱旁突暈眩跌倒，動彈不得，沒手機可求救，就這...

北市木柵國中旁平房大火 2大2小站屋頂…救出送醫

台北市文山區木柵路三段102巷一處巷弄平房今天早上7時許發生大火，大量濃煙與火光冒出，由於旁邊就是木柵國中，不少人正上班...

疑排水箱涵破損 高雄街頭現天坑…2車陷入輪受損

高雄市前金區昨晚路面出現坑洞，導致2輛汽車路過時車輪受損。警方通報高雄市政府水利局，查出疑是排水箱涵破損造成路面出現坑洞...

影／高雄輕軌又撞！4天發生3件 汽機車撞完單車撞

高雄輕軌列車今天再度出車禍，是近4天以來第三件車禍。

影／台大碩士生超商遭三節鞭擊頭濺血 男行凶只因撞了一下

22歲蕭姓男子昨天晚間6時許到台北市信義路三段一處超商消費，進入超商時不慎與一名男子發生肢體碰撞，對方持鐵製三節鞭敲擊蕭...

國6重大車禍！1黑色轎車墜橋「乘客甩飛」、5人受傷搶救中

國道6號東向3K東草屯段今天上午9時9分傳嚴重車禍事故，現場一輛轎車因不明原因疑自撞墜橋，摔落舊正交流道匝道上，車內5人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。