超級星光大道前歌手賣黃牛票詐逾百萬 身背「8條通」躲酒吧辯不知

台北市警中山分局日前在轄內酒吧執行擴大臨檢勤務，意外查獲一名橫跨北中南多地、遭8處地檢署通緝的男服務員，他疑知自己卡案，盤查時先報出「表哥」的身分證字號企圖蒙混，仍被警方識破後坦承身分，當場以7條詐欺通緝、1條洗錢通緝逮捕，警詢後解送歸案。

由於案件四散各地、又都是詐欺，田男事後被起底，是曾參加過「超級星光大道」的創作歌手田宥翔（本名田品翔），他去年趁「歌神」張學友在台北小巨蛋開演唱會一票難求的情況下，假裝持有公關票謊騙被害人，詐騙得手破百萬元，事後遭多名被害者提告詐欺；田男不只不理會被害人，連地檢署開庭也不到。

中山警方11日凌晨1點多，由中山一派出所副所長宋柏翰與警員蘇俊宇、潘科荏、許柏允等4人在133巷一間酒吧執行臨檢，盤查店內員工田姓男子（45歲）時，男子雖順口報出身分證字號，但員警比對後覺得「臉孔不像」，進一步追問。

田男面對質問逐漸心虛，最後坦承所報證號是表哥的，才供出真實姓名，警方一查，赫然發現他竟遭台北、士林、桃園、嘉義、高雄、台東等8處地檢署通緝，涉7起詐欺與1起洗錢案件，均因未到庭應訊遭通緝。

據了解，田男是台東人，辯稱自己離鄉北上到酒吧打工，平日負責送餐與酒水，因未收到法院傳票，不知道自己已成通緝犯，警方確認身分，隨即將他帶回派出所，依詐欺、洗錢通緝案製作筆錄，並解送台北地檢署偵辦。

