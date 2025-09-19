桃園新屋汽車高速衝撞分隔島翻覆 下秒成火球
桃園市新屋區昨(18)日下午14時許發生火燒車事故，一台自小客車行經永慶一路與文化路三段時，高速自撞分隔島後翻車，之後汽車就起火燃燒。楊梅警分局表示，該起事故造成肇事駕駛身體多處擦、挫傷，送醫後沒有生命危險。
楊梅交通分隊說明，劉姓男子駕駛自小客車疑似車速過快，導致車輛失控衝撞分隔島，撞擊後車輛起火燃燒，後續已由消防人員撲滅火勢。
警方提到，經警方實施酒測檢查，劉男酒測值為0。有關詳細事故原因，尚待警方進一步調查釐清。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】桃園新屋汽車高速衝撞分隔島翻覆 下秒成火球
