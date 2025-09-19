影／橘衣男新左營站路易莎店偷員工背包 2小時後還在逛商場落網

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

張姓男子昨午近1時許在高雄左營環球購物中心路易莎咖啡廳，趁員工忙工作，趁機偷走內有3800元現金的背包後離開，竊行全都錄，鐵路警察研判竊賊尚在商場，根據橘衣短褲特徵，2小時後查獲還在逛街的張姓男子並起獲贓物。

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，影片中一名身穿橘色上衣、短褲男子昨天下午近1時許在高雄左營環球購物中心咖啡廳坐著，趁店內員工將背包放在椅子上，工作忙碌時，起身偷竊數次，得手財物後，佯裝若無其事離去。

被害咖啡店員工發現內有3800元現金、行動電源、耳機、個人相關證件等的背包不翼而飛，調閱監視器發現橘衣男行竊報警，鐵路警察高雄分局警方根據畫面分析竊賊動線，研判犯嫌應該還在商場內，根據衣著特徵找人，果真於2小時後逮獲行竊的張姓男子（21歲）。

張男被警方逮捕，所幸被害人的3800元現金都還在，警詢後，依刑法第320條竊盜罪函送橋頭地檢署偵辦。

橘衣男昨午在台鐵新左營站路易莎咖啡店偷竊員工背包，犯行被監視器全都錄，2小時後還在逛商場被警方逮捕。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
