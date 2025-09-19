影／保全男在家暈眩倒冰箱旁無法動彈 靠水果撐2天喊「我還有呼吸」

58歲黃男擔任保全工作，獨自住新北市瑞芳區，因患有高血壓，日前他洗澡後走至冰箱旁突暈眩跌倒，動彈不得，沒手機可求救，就這樣躺在冰箱旁，以水果果腹撐下去。公司發現連2天未上班報警，救援人員昨破門才發現他受困，救出送醫。他第一句說，「我沒事，我還有呼吸。」大家才鬆了一口氣。

瑞芳警分局表示，黃男工作的保全公司發現他連續2日未到班且電話無人接聽，向瑞芳派出所報案。值班員警楊沛盛、廖冠綸昨午獲報後前往，發現大門反鎖且屋內無人應答，並調閱監視器確認男子未曾外出，隨即通知其弟弟到場，並通知消防人員到場。

消防人員和員警會同黃男的弟弟到其住處大門口，因無鑰匙可開門，為安全考量決定破門，利用破壞機具撬開大門後，呼喊黃男的名字，有聽見微弱呼救聲，救援人員喊「你還好嗎，你躺二天了，有吃東西嗎？」

此時黃男用微弱的聲音說，「我沒事，我還在呼吸，我躺二天了，我有吃冰箱的水果。」大家這才鬆了一口氣，救援人員入屋找人，發現黃男躺在浴室門口的電冰箱旁邊，消防人員視發現黃男已有脫水症狀，緊急送往署立基隆醫院救治，所幸無生命危險。

警方說，黃男獨自居住瑞芳區，患有高血壓。2日前夜間，他洗澡後走至冰箱時突感暈眩跌倒，因手機放在客廳無法取用，只能倒臥冰箱旁，以少量食物及水果勉強維生。